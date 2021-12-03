نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم التكميلي 2021 تكافل 1 موقع صندوق المعونة الوطنية 2021-2022 takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم التكميلي 2021 ، يبحث الكثير من المواطنين الأردنيين في الفترة الماضية عن رابط الدعم التكميلي 2021 تكافل 1، وذلك بعدما أعلن صندوق المعونة الوطنية عن انطلاق التقديم في برنامج الدعم التكميلي من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم جميع المواطنين الأردنيين ذوي الطبقة الفقيرة، خاصة المتضررين منهم من وباء كورونا عبر كافة التراب الأردني، وقد وضع صندوق المعونة مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها للاستفادة من هذا الدعم.

موعد رابط الدعم التكميلي 2021

صرح الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية “برق الدامور” عن بداية تسجيل الدعم التكميلي لتكافل 1، وقد بدأ التقديم يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 ديسمبر 2021، وسيستمر حتى نهاية الشهر وتوزيع الإعانات على جميع المستفيدين من الخطة، وأكد أنه بالإضافة إلى 85 ألف أسرة مستفيدة، قد أُضيفت 50 ألف أسرة جديدة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي تكافل 1، وخصص مبلغ 140 مليون دينار أردني لتوزيع الإعانات على الكل دون تمييز.

شروط التسجيل في تكافل 2021

يمكن لجميع الأسر الأردنية التقدم للاستفادة من برنامج الدعم في حالة توفرها الشروط التالية:

أولا، يجب أن تكون الأسرة المستفيدة منخفضة الدخل أو لا دخل لها.

ألا يكون رب الأسرة يعمل في الجيش أو في القطاع العام.

يمكن لجميع العائلات التقدم للحصول على خطة التأمين التكافلي 1، باستثناء المستفيدين من “الدعم الشهري” لصندوق المعونة الحكومية.

خطوات التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

أعلن صندوق المعونة الوطنية عن إطلاق موقع التسجيل لجميع الأسر الفقيرة في الأردن، ويمكنك التسجيل بإتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة صندوق المعونة الوطنية.

حدد “خطة الدعم التكميلي”.

بعد ذلك، سجل الدخول كجديد.

املأ المعلومات المطلوبة “الرقم الوطني، رقم الهوية الشخصية، رقم الهاتف المحمول..الخ”.

أدخل الرمز المرئي الظاهر على الشاشة، واضغط على تسجيل.

بعد ذلك، انقر للموافقة على الشروط والأحكام.

املأ جميع المعلومات المطلوبة.

قم بإرسال الطلب.

وأكد صندوق المعونة الوطنية أن المستفيدين الذين تم تمويلهم مسبقًا سيُطلب منهم تحديث البيانات عبر رسالة نصية، وسيستمر التسجيل في برنامج الدعم طيلة شهر ديسمبر الحالي على أن يتم صرف المعونات خلال جانفي 2022.