وصفات رهيبة من البرتقال وقشر الليمون لتبيض البشرة من أول مرة استعمال

تريد الكثير من السيدات والفتيات إظهار جمالهم وأناقتهم من البشرة والجسم، وتبيض البشرة من الأمور التي تشغل بال الكثيرون من الفتيات وتبحث عنها عبر الإنترنت عن وصفات وخلطات ومستحضرات تجميل لتفتيح لون البشرة، فذلك نقدم لكم وصفات وخلطات رهيبة تبيض البشرة من أول مرة استعمال.

البرتقال من المنتجات الرائعة التي تحتوى عل عناصر مفيدة للجسم والبشرة من فيتامين سي وعناصر كثيرة تعمل على تقوية جهاز المناعي للجسم.

فيتامين سي لتبيض البشرة

من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على تبيض البشرة، وتحتوى على إنتاج الكولاجين في الجلد فتعطي القوة والحيوية لمقاومة التجاعيد، مما تساعد على تبيض البشرة من أول استعمال ومن الخضار والفواكه التي تحتوى على فيتامين سي الطماطم ـ الليمون ـ الكيوي ـ المانجو ـ البرتقال.

نحضر كوب كبير من عصير البرتقال مع إضافة 2 ملعقة صغيرة من الكركم، ونقلب المكونات جيداً وتوضع على البشرة الوجه بالكامل، وتترك لمدة نصف ساعة على الوجه ويغسل بالماء الفاتر.

نقوم بطحن قشر البرتقال بعد التجفيف، ونوضع ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون على ملعقة صغيرة من الزبادي، ونخلط المكونات مع بعضها وتوضع على البشرة لمدة ربع ساعة ويشطف الوجه بعد ذلك تستخدم هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.

نحضر ملعقة من عسل الأبيض مع ملعقة كبيرة من الحليب وتوضع على البشرة لمدة ربع ساعة ويشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، وهذا الخليط يحتوى على فوائد غذائية للبشرة لا تحصي من جمالها الصحية.

نحضر قشر الليمون ويدلك به البشرة لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر يستخدم قشر الليمون على البشرة مرتين بالأسبوع لإزالة الطبقة الجلد الميت ويعمل على توحيد لون البشرة وتبيضها.

نحضر زيت البرتقال وزيت جوز الهند أو زيت الجوجويا بالنسبة ملعقة واحدة، ويدهن على البشرة لمدة عشر دقائق ويغسل بالماء الفاتر، هذه الخلطة تعالج التجاعيد والبقع الداكنة وتبيض البشرة ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.