ريال مدريد وبرشلونة يقدمان خطة بديلة لصفقة "لا ليغا"

اقترحت كبرى أندية كرة القدم الإسبانية، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، خطة استثمارية بديلة للدوري الإسباني، لمحاربة الصفقة الجديدة التي ستخسر الأندية فيها كثيرا من حقوق البث التلفزيوني لصالح شركة جديدة.

ووافقت رابطة الدوري الإسباني على منح صندوق الأسهم الخاص "سي في سي" نسبة 11 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني لـ50 عاما مقبلة، مقابل 2.7 مليار يورو يقدمها الصندوق.

هذا الاتفاق وجد معارضة كبيرة من عدد من الأندية الإسبانية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، اللذان اقترحا الجمعة خطة بديلة للرابطة.

الاقتراح البديل من أكبر ناديين في إسبانيا جنبا إلى جنب مع أتلتيك بيلباو، يتمثل بالحصول على قرض من بنك "جاي بي مورغان الأميركي" وبنك أميركا وبنك "إتش أس بي سي" قيمته 2 مليار يورو، يتم دسدادها على أقساط، مقابل الحفاظ على حقوق البث التلفزيوني كاملة.

ومن المقرر أن تحصل صفقة "سي في سي" الجديدة على الموافقة النهائية في 10 ديسمبر، وتمت الموافقة عليها من قبل 38 من أصل 42 ناديا في الدرجة الأولى والثانية من الدوري الإسباني.

وسيتم منح الغالبية العظمى من الأموال من الصفقة للأندية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتحديث الجديدة، بالإضافة إلى زيادة المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه على التعاقد مع اللاعبين.

وانسحبت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو من الصفقة، قائلين إن الشروط كانت سخية للغاية بالنسبة لـ سي في سي.

وردا على اقتراحهم البديل، قالت إدارة "لا ليغا" إن صفقة "سي في سي" لا تتعلق فقط بتمويل الدوري ولكنها تهدف أيضا إلى جعلها أكثر تنافسية وتحسن الأمور الاقتصادية.