الأردن يدين الهجوم الإرهابى على إحدى القرى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وأكّد الناطق الرسمى باسم الوزارة الأردنية السفير هيثم أبو الفول -فى بيان اوردته وكالة الأنباء الأردنية- اليوم الجمعة، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابى، مُشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق الشقيق فى مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مُعرباً عن أصدق التعازى لأهالى الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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