روسيا تعلن الاشتباه بإصابة حالتين بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية- أن نتيجة اختبار (PCR) إيجابية لدى الراكبين وتم إيداعهما بالحجر الصحى. كانت منظمة الصحة العالمية، قد قررت عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة فى جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".

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