الإمارات وفرنسا فى بيان مشترك: دعم جهود السلام ومكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شدد البلدان، فى بيان مشترك، على أن "العمليات السياسية وبناء جسور التواصل من خلال الحوار لا تزال تمثل السبيل الأمثل لتحقيق حلول مستدامة للصراعات والنزاعات".

وشدد الجانبان على أن "الربط بين الاستقرار والازدهار يمثل أولوية من أجل تحقيق السلام والأمن الإقليميين".

وأشار الجانبان إلى أن "الإنجازات الاستثنائية التى تحققت من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا فى السنوات الثلاثين الماضية، وتأكيد التزامهما بتعزيز هذه العلاقة وتمهيد سبل جديدة لمستقبلها".

وذكر البيان المشترك الذى أصدرته الإمارات والفرنسية بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الإمارات، أن الرئيس ماكرون هنأ الإمارات بمناسبة "عيد الاتحاد الخمسين" ويوبيلها الذهبى والذى يوافق الثانى من شهر ديسمبر.

وبحسب البيان، فقد ثمن الرئيس ماكرون الإنجازات التى حققتها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، إضافة إلى تقديمه التهنئة بمناسبة اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28" فى 2023.

وشددت الإمارات وفرنسا على أهمية اغتنام هذه الفرصة للعمل معاً فى التصدى للتهديد العالمى الذى يشكله التغير المناخى.

بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ قواعد اتفاق باريس والحشد المالى للدول النامية الأكثر تأثراً بالتغير المناخى.

وأشار البيان إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أعرب عن التطلع إلى العمل بجانب فرنسا ومع المجتمع الدولى للدفع بالجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخى وحماية البيئة، إضافة إلى خلق مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.

وأكد البيان التزام البلدين بتوجيه الجهود نحو دعم الدول النامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس إضافة إلى زيادة الدعم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وللتحالف الدولى للطاقة الشمسية.

كما أعرب البلدان عن رغبتهما بالعمل جنباً إلى جنب خلال فترة عضوية الإمارات غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى للفترة "2022-2023"، وخلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبى، مع التركيز على عدد من الأولويات منها تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار وتمكين المرأة والاستفادة من إمكانيات الابتكار التكنولوجى.

ونوه البيان بالإنجازات الاستثنائية التى تحققت من خلال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى السنوات الثلاثين الماضية، وتأكيد التزامهما بتعزيز هذه العلاقة وتمهيد سبل جديدة لمستقبلها.

ولفت إلى أن "إحدى أهم مرتكزات هذه الشراكة الاستراتيجية هى اتفاقية الدفاع الموقعة فى عام 1995 والتى تم تجديدها فى عام 2009، والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق الأولويات الأمنية الإماراتية والفرنسية، من خلال تعزيز الاستقرار الإقليمى، وتعزيز الأمن البحرى، وتمكين مواجهة الإرهاب، ولا سيما ضد تنظيم داعش".

وأكد الجانبان مجددا على تعزيز هذه الشراكة، من خلال إمداد فرنسا القوات الجوية الإماراتية بثمانين طائرة مقاتلة من طراز "رافال" لسرب القوات الجوية الإماراتية.

إضافة إلى 12 طائرة هليكوبتر من طراز "كاراكال"، بما يشمل التسليح والتدريب وقطع الغيار - ويبلغ إجمالى قيمة هذه العقود 16.6 مليار يورو.

واتفق الجانبان على تعميق التعاون الثنائى فى مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان، فى هذا الصدد، على أهمية تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب.

وأضاف البيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ الرئيس ماكرون بنجاح المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى عقد فى باريس مؤخرا.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للمبادرات الدبلوماسية الفرنسية المختلفة فى المنطقة وأثرها الإيجابى على تشجيع الحوار وخفض التوترات.