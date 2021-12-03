مستوطنون إسرائيليون يرسمون شعارات عنصرية فى حى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - رسم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، شعارات عنصرية، وقاموا بتخريب "جداريات الصمود" المرسومة قرب منزل عائلة "الكرد" المهددة بالتهجير القسرى فى حى الشيخ جراح فى القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية.





وقال أهالى الحى إنهم رغم تعلقهم بالجداريات المرسومة التى تم اتلافها إلا أنهم سيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكن للمستوطنين القضاء عليها مهما حاولوا.

وكان مستوطنون قاموا بمسح الجداريات وتشويهها، الثلاثاء الماضى، وفى ذات اليوم أعاد المقدسيون رسمها.

وشرع المقدسيون ومن ساندهم من نشطاء بتنظيف الجداريات؛ من أجل إعادة الرسم عليها مرة أخرى.