مستوطنون إسرائيليون يرسمون شعارات عنصرية فى حى الشيخ جراح

وقال أهالى الحى إنهم رغم تعلقهم بالجداريات المرسومة التى تم اتلافها إلا أنهم سيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكن للمستوطنين القضاء عليها مهما حاولوا.
وكان مستوطنون قاموا بمسح الجداريات وتشويهها، الثلاثاء الماضى، وفى ذات اليوم أعاد المقدسيون رسمها.
وشرع المقدسيون ومن ساندهم من نشطاء بتنظيف الجداريات؛ من أجل إعادة الرسم عليها مرة أخرى.
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