كيفية التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 وشروط التسجيل للحصول على الدعم النقدي من الموقع الرسمي takaful.naf.gov.jo

أعلن صندوق المعونة الوطنية في الأردن خلال الأيام الأخيرة عن فتح باب التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1، للحصول على الدعم الخاص بالبرنامج والذي يتم تقديمه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية بالأردن تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الدعم، حيث يتم تقديم الدعم للفئات المستحقة الأكثر احتياجا للدعم في جميع انحاء الأردن، حيث تم بداية تقديم هذا الدعم خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا التي اثرت على دخل الكثير من العمال، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 والتعرف على شروط التسجيل في الدعم

كيفية التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 في الأردن

وقد اكد مدير صندوق المعونة الوطنية أن التقديم والتسجيل على الدعم التكميلي قد بدأ بالفعل بداية من يوم 1 من شهر ديسمبر، والذي ينتهي رسميا في نهاية الشهر، حيث يستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، على ان يتم التسجيل الكترونيا للتقديم على طلب الدعم التكميلي من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية بالأردن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن مباشرة.

بعد ذلك يتم اختيار برنامج برنامج تكافل 1 من بين الاختيارات الموجودة عبر الموقع من هنا مباشرة.

يتم اختيار تسجيل الجديد من خلال الموقع.

ادخال الرقم الوطني الخاص برب الاسرة.

ادخال رقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من دقتها.

عقب ادخال كافة البيانات يتم الضغط على ايقونة ارسال الطلب.

التسجيل في الدعم التكميلي الدعم النقدي (تكافل) 2022

شروط الحصول على الدعم التكميلي تكافل 1

وثد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط الهامة للحصول على الدعم التكميلي برنامج تكافل 1 واستحقاق الدعم، والتي تتمثل فيما يلي.