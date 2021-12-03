مؤسسة الوليد الخيرية السعودية وخطوات التسجيل والاستعلام عن طلب الدعم

تعتبر مؤسسة الوليد الخيرية السعودية أكبر المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف لمساعدة المواطنين السعوديين الغير قادرين على تحمل أعباء ظروف الحياة، ومن أجل أن يحظى أحد المواطنين بالخدمات المقدمة منها يشترط توفر بعض الشروط، وأن يكون مسجلًا بالمؤسسة، لذا سنقدم لكم رابط وخطوات التسجيل في دعم الوليد الخيرية، وكيفية تسجيل الدخول فيما بعد، كما سنذكر أيضًا ما هي الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية.

مؤسسة الوليد الخيرية السعودية

تمت تأسيس مؤسسة الوليد في الأول من يناير 1980، لتقديم المساعدة الإنسانية فقط، ولقد أتاحت المؤسسة إمكانية التسجيل للنظر في الطلب والحصول على الدعم الكترونيًا عبر موقعها الرسمي:-

ادخال الاسم رباعيًا.

كتابة رقم الهوية.

إضافة البريد الإلكتروني للتواصل وكتابته مرة أخرى للتأكيد.

إضافة رقم الجوال، كلمة المرور، وتأكيدها.

سيتم تفعيل متابعة حساب مؤسسة الوليد الخيرية تلقائيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثم الضغط على تسجيل.

على الفور سيتم إرسال رابط على البريد الالكتروني حتى يتم تفعيل الحساب.

بعدها سيتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

الضغط على تعبئة طلب جديد واختيار مسكن أو سيارة.

لاستكمال باقي الخطوات يجب الضغط على التالي.

إدخال تاريخ الميلاد، الجنس، مدينة الإقامة، ثم الضغط على حفظ.

يتطلب توضيح بيانات الحالة الاجتماعية إن كان المتقدم أعزب، متزوج، أرملة وتحتضن أطفال، مطلقة وتحتضن أطفال.

كما يتطلب توضيح إن كان بداخل أحد افراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

توضيح عدد أفراد الأسرة.

يجب إرفاق صورة واضحة للهوية الوطنية حديثة وسارية.

ثم الضغط على حفظ.

سيتم الانتقال للخطوة الأخرى لتوضيح محل سكن المتقدم للطلب وتوضيح إن كان يسكن مع أهله وأقاربه، أو إن كان يملك مسكن، أو إن كان يستأجر منزلًا.

توضيح المدينة التي يريد التقديم بها، ثم الضغط على حفظ مرة أخرى.

إذا حصل المتقدم على مساعدات حكومية بالسابق سيتوجب عليه أيضًا توضيحها وإضافة كل البيانات الخاصة بها، بالإضافة لضرورة ذكر إن كان حصل على مساعدة من المؤسسة من قبل.

توضيح ما إن كان يوجد سكن، سيارة، مساعدة مادية يحصل عليها من أحد الأشخاص أو المؤسسات، أو أي مساعدات أخرى مثل أجهزة أو غيرها.

ثم الضغط على حفظ لتوضيح كل المعلومات الاقتصادية لمقدم الطلب.

إيضاح إن كان المتقدم يعمل كموظف حكومي، أو غير ملتحق بوظيفة، ثم الضغط على حفظ مرة أخيرة، ثم الضغط على إتمام الطلب.

على الفور سيتم ارسال رسالة على البريد الالكتروني تشتمل على رقم الطلب الخاص بالمتقدم، ومن الضروري القيام بحفظه، ثم متابعة الحساب عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

خطوات الاستعلام عن طلب دعم الوليد الخيرية

بعد تقديم الطلب والحصول على الرقم الخاص به على البريد الالكتروني، يمكن للمتقدم الاستعلام عن قبوله أو رفضه بكل سهولة:-