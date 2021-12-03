شروط دعم زواج الأيتام والفئات المستهدفة وطريقة التقديم

شروط دعم زواج الأيتام هو ماحددتة وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية من المتطلبات والاشتراطات الأساسية اللازم توافرها للاستفادة من خدمة إعانة الزواج للأيتام، هي خدمة إلكترونية تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بصرف إعانة مالية كدعم للزواج تصرف لمرة واحدة فقط بحسب الشروط والضوابط، وأكدت الوزارة أنه يمكن قبول طلب منحة الزواج لاتفاقية ما قبل الزواج الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية إذا كانت اتفاقية ما قبل الزواج صادرة عن طرف ثالث، وأضافت أنه في هذه الحالة يجب أن يكون عقد الزواج مصدقا من الجهات المختصة وزارة الخارجية السعودية، وبعد تقديم الطلب سيتمكن المستخدم من متابعة حالة الطلب وفي حالة حدوث تغيير في حالة الطلب، سيتلقى المستخدم رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول المسجل.

تكون جنسية المستفيد آو المستفيدة سعودية. ان يكون المستفيد أو المستفيدة على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة. ان يكون المستفيد/ه مسجلاً لدى الوزارة في نظام رعاية الأيتام. يكون للمستفيد/ه حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يكون للمتقدم حساب بنكي مفعل. يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي في بيانات الحساب الشخصي على بوابة الخدمات الإلكترونية. ان يكون للمتقدم قد تم أصدار له أو لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية. ان لا يكون قد سبق للمستقدم استلام أعانة الزواج من قبل.

شروط دعم زواج الأيتامالفئات المستهدفة من دعم زواج الأيتام

طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة (الذكور و الإناث )، ويشترط الا يقل المهر عن عشرين ألف ريال وسكن مستقل للزوجة والراتب لا يقل عن (2500) ريال.

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك تعبئة البيانات المطلوبة (والموافقة على الإقرار والتعهد). ثم تقديم الطلب.

تقديم طلب خطي بطلب الزواج. تعريف بالعمل والراتب. عدد (2) صورة شمسية. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو كرت العائلة للمتزوج. تزكية من إمام المسجد.

التقديم على دعم زواج الأيتامالأوراق المطلوبة لزواج الأيتام