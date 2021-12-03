الإمارات وأوكرانيا تؤكدان سعيهما لتعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، اليوم الجمعة، فى اتصال هاتفى، من فلوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.





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