الجيش العراقى يحبط هجوما إرهابيا على نقطة عسكرية فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر امنى عراقى -فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الجمعة- إن عصابات (داعش) هاجمت بأسلحة القنص نقطة عسكرية مرابطة فى محيط قرية كشكول التابعة لناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة. وأضاف المصدر أن قوات الجيش العراقى اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار.

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