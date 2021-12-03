قرض سريع من منصة سلفة بدون تحويل الراتب وبهامش ربح مذهل

تمويل شخصي من منصة سلفة وهي احد الحلول التمويلية التي تتناسب مع جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم منصة سلفة تمويل شخصي يساعد علي تلبية احتياجاتهم الشخصية والعمل علي تمكينهم في فتح مشروع خاص بهم وتوفر لهم حياة كريمة، وتعد منصة سلفة من أكثر عمليات البحث في محركات البحث بجوجل من اجل التقديم علي تمويل من خلال الموقع الرسمي الالكتروني لمنصة سلفة، حيث يقدم منصة سلفة افضل التمويلات الشخصية ويتم الموافقة علية في اسرع وقت خلال 15 دقيقة فقط بعد التقديم بدون الذهاب إلي أي فرع من فروع المنصة، والقرض بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية، ويتميز التمويل بفترة سداد مسيرة تناسب مع الراتب الشهري الخاص بك بدون تحويل الراتب ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل من منصة سلفة

تعتبر منصة سلفة من أهم المنصات علي الإطلاق التي تقدم افضل التمويلات الشخصية بوضع أسهل الشروط بدون تعقيد، حيث تقدم منصة سلفة تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي وبفترة سداد طويلة تصل إلي 60 شهري، فإن التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها تماما وبهامش ربح منخفض من أجل تسهيل علي العملاء، فإن هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات لجميع الأسر والأفراد حتي يحققوا أحلامهم وتساعدهم في القيام بمشروع خاص بهم، حيث أن منصة سلفة تقدم هذه التمويلات تحت أشراف البنك المركزي السعودي وتشمل جميع المواطنين السعوديين الرجال والنساء ولمواظفين القطاع الخاص والحكومي، كما أن شروط ومتطلبات التمويل تكون سهلة ومسيرة للغاية من أجل الحصول علي التمويل.

شروط ومتطلبات التمويل من منصة سلفة

حدد منصة سلفة عدد شروط يجب توافرها عند التقديم طلب التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، والشروط هي: