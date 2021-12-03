بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسي 1443 بعد إجازة منتصف الفصل الأول بالسعودية

بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسي 1443 بالمملكة العربية السعودية، وفق تقويم السعودية يوم الأحد القادم بمشيئة الله الموافق 5 من شهر ديسمبر 2021م، الموافق 1 من شهر جماد الأول للعام 1443هـ، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الأول وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة كما أعلنتها وزارة التعليم السعودية بقيادة معالي الوزير حمد بن محمد آل شيخ، لكافة الجامعات بالمملكة وجميع معاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وفق البروتوكولات الصحية التي تبعتها وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، بدءًا من التحصين بجرعتي لقاح كورونا، والالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامة، والحرص على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

بدء الدراسة بالجامعات للعام الدراسي 1443

إضافة لما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية في بداية العام الجامعي الحالي 1443هـ شمول التقويم الدراسي الجديد بالجامعات، على نظام ال 3 فصول دراسية وفق تطوير وتحديث التعليم الجامعي بالمملكة، وفق رؤية المملكة 2030م، والجدير بالعلم أن الوزارة قامت بالتشديد على مراعاة البروتوكولات الصحية لعودة آمنة للطلاب والطابات الجامعيين، وضرورة تلقي لقاحي كورونا لتمكين الطلاب من تلقي التعليم حضوريًا بالجامعات والمعاهد السعودية.

كذلك منذ أيام مضت دشنت وزارة التعليم السعودية منصة إلكترونية تعمل على تطوير إدارة منظومة البحث والإبتكار بالجامعات السعودية، كما تعمل على متابعة حال الكراسي البحثية ومنتجزاتها، وقد تم افتتاح الملتقى الأول للكراسي البحثية في جامعة الأميرة نورة، بحضور متخصصين وباحثين لتمثيل أكثر من 40 كلية بالجامعات السعودية، كذلك بمشاركة أكثر من 70 كرسي بحثي.

إضافة لما سبق ذكره فإن وفق الإحصاءات العالمية في مجال البحث العلمي، فإن الجامعات السعودية بالمملكة حققت تقدم غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحصولها على المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عشرة عالميًا في نشر أبحاثها حول كوفيد 19، كما تم تتويج ثلاث جامعات سعودية ضمن أفضل 50 جامعة لتسجيل براءات الاختراع في العالم.