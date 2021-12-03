كورونا.. المغرب يقرر منع المهرجانات الثقافية والفنية

أعلنت الحكومة المغربية، ليلة السبت، عن منع جميع المهرجانات والتجمعات الثقافية والفنية في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأبناء الحكومية.
ونقلت الوكالة عن بيان للحكومة قوله إن هذا الإجراء جاء "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد".
وجددت الحكومة المغربية، بحسب البيان، دعوتها للمواطنين للانخراط القوي في "الحملة الوطنية للتلقيح"، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.
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