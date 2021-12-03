وزارة التعليم السعودية تقرر استمرار الدراسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا وعن بعد للمرحلة الابتدائية

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محمد سياف - ابو ظبي - قررت وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية اليوم استمرار الدراسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا وعن بعد للمرحلة الابتدائية مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ غداً الأحد.

أوضحت الوزارة إنها شددت على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بالالتزام بالحضور مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والنماذج التشغيلية، كما استثنت الوزارة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من هذا القرار على أن تكون دراستهم عن بعد من خلال منصة مدرستي ومنصة روضتي مع الالتزام بقواعد السلوك الرقمي المطبق عبر المنصتين المشار إليهما سابقا كبديل عن الحضور الفعلي للطلاب والطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في ظل المتغيرات خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

ووجهت وزارة التعليم الإدارات ومكاتب التعليم وكافة المدارس التعليم العامة بضرورة الاستمرار في مواصلة تطبيق البرتوكولات والإجراءات الصحية عبر تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس لوقاية الطلاب ومنع انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون بالإضافة إلى أهمية توعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) حفاظا على سلامتهم وسلامته أسرهم ومجتمعهم.

وحرصا من وزارة التعليم على سير العملية التعليمية دون معوقات ووفقا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، أكدت الوزارة على مكتب الإشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بدءًا من غداً الأحد من خلال تقويم الأداء لجميع الطلاب سواء في التعليم الحكومي أو الأهلية وإعداد التقرير ورفعها لإدارة التعليم لتحقيق أهداف نجاح تحسين التعليم.