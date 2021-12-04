ما هو الحجر المؤسسي وما هي شروطه والفئات التي ينطبق عليها

وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، تم منع أي شخص من غير السعوديين ، يبلغ عمره أكبر من عمر 8 سنوات من الدخول لأراضي المملكة قبل إجراء تحليل موثق من جهة موثقة داخل المملكة في خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من مغارة بلد الإقامة الحالية.

ما هو الحجر المؤسسي

الحجر المؤسسي هو حجر يتم على القادمين للمملكة من غير المواطنين السعوديين في إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة والمخصصة لذلك والتي تحددها شركات الطيران، بشرط عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

يستمر الحجر المؤسسي لمدة 7 أيام على نفقة الشخص القادم.

خلال فترة الحجر يتم عمل مسحتين PCR مرة في اليوم الأول للوصول، ومرة في اليوم السابع للحجر.

إذا ظهرت نتيجة المسحات سلبية، مع عدم ظهور أي أعراض مرضية في اليوم الثامن ينتهي الحجر المؤسسي ويسمح للنزيل بالدخول لأراضي المملكة بعدها.

بمجرد الوصول لمؤسسة الحجر يجب أن يقوم الوافد بتفعيل تطبيق توكلنا أو في خلال 24 ساعة من الدخول.

لا يجب أن يشارك الشخص داخل الحجر المناطق المشتركة مع الآخرين في المؤسسة أو عليه البقاء بعيدًا بمسافة 1 متر على الأقل من الآخرين، ويمنع تناول الطعام في الأماكن المشتركة، كما يمنع مشاركة أي أدوات شخصية مع الآخرين.

يمنع استخدام أي دورات مياه عامة داخل المنشأة، ويسمح فقط باستخدام دورة المياه داخل الغرفة الخاصة بنزيل الحجر.

عند الخروج من الحجرة المخصصة للنزيل لأي سبب من الأسباب يجب أن يرتدي الكمامة.

يجب أن يحرص النزيل على غسل اليدين بالطريقة الصحيحة بشكل مستمر.

يجب أن يبلغ النزيل الكوادر الطبية المسئولة داخل المنشأة التي يقيم بها، إذا شعر بأي أعراض تنفسية.

شروط الحجر المؤسسيالفئات التي ينطبق عليها الحجر المؤسسي

جميع الوافدين من غير السعوديين ممن ينطبق عليهم شرط الحجر المؤسسي، باستثناء بعض الفئات، وهي:

أزواج وزوجات المواطن/ المواطنة السعودي غير المحصنين.

أبناء وبنات المواطن والمواطنة غير المحصنين.

أي مرافق للمواطن أو المقيم المحصن دون سن 18 عام.

العمالة المنزلية المرافقة لمقيم.

الوفود الرسمية والدبلوماسيين وعوائلهم والمقيمين معهم وطواقم الملاحة الجوية.

باقات الحجر المؤسسي بالمملكة

تقدم شركة طيران السعودية باقات حجر مؤسسي للوافدين لى المملكة بشرط أن يتم حجز تذكرة على الخطوط الجوية السعودية.

كما يجب على من المسافر قبل حجز باقات حجر مؤسسي أو تذاكر طيران إلى المملكة أن يتأكد من أن الشروط تنطبق عليه، وأن يكون من مصدر موثق لأن الشروط يمكن أن تتغير بشكل مستمر.

ويتم تحديد سعر باقة الحجر المؤسسي تبعًا لحجز الطيران الخاص بك وعدد الافراد وموعد الوصول.