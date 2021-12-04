ملخص نتائج مباريات اليوم كاس العرب الجولة الثانية 3-12-2021 أهداف في أوقات قاتلة حسمت الفوز

نتائج مباريات اليوم كاس العرب الجولة الثانية ، ما زلنا نتابع معكم تقديم ورصد أهم الأخبار عن مباريات كاس العرب الجولة الثانية والتي شهدت مواجهات قوية بين المنتخبات العربية المشاركة في مونديال العرب 2021 ، ومن خلال هذا التقرير المفصل سنقدم لكم نتائج مباريات اليوم كاس العرب الجولة الثانية ملخص نتائج مباريات الجولة الثانية كاس العرب 2021، حيث التقي منتخب الإمارات وموريتانيا ومباراة تونس وسوريا والتقى منتخبي قطر وعمان وأُقيمت مباراة العراق والبحرين.

نتائج مباريات اليوم كاس العرب

نتائج مباريات اليوم كاس العرب الجولة الثانية ، بدأت مباريات الجولة الثانية اليوم الجمعة الموافق 3-12-2021 مع مباراة العراق والبحرين التي انطلقت في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب.

بينما التقي منتخبي الإمارات وموريتانيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي الإمارات والجزائر وتونس ، كما التقي منتخبي قطر وعمان في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر والسودان.

ملخص نتائج مباريات اليوم كاس العرب الجولة الثانية

والجدير بالذكر أن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس العرب الجولة الثانية مجانا على النايل سات هي قناة بي ان سبورت الأولى والثانية، وذلك حسب ما أعلنته شبكة قنوات بين سبورت الرياضية أنها ستعمل على نقل وإذاعة جميع مباريات بطولة كأس العرب بشكل مجاني على قناتها الأولى والثانية بريميوم.

كما أعلنت شبكة قنوات الكأس الرياضية أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كاس العرب بشكل مجاني دون تشفير على النايل سات، وبالتحديد عبر قنواتها الأولى والثانية، والآن نستعرض عليكم ملخص نتائج مباريات اليوم كاس العرب الجولة الثانية الجمعة 3-12-2021.

نتيجة مباراة العراق والبحرين

انتهت مباراة العراق والبحرين التي انطلقت اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مصر وليبيا وفي الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة السعودية، بالتعادل السلبي بين المنتخبين بعد تواصل مستمر للبحث عن تسجيل هدف الفوز ولكن لن يستطيع المنتخبين من التسجيل.

نتيجة مباراة قطر وعمان

انتهت المباراة بفوز المنتخب القطري بهدف من خلال ركلة جزاء مستحقة ليكون هدف الفوز لصالح العنابي.

نتيجة مباراة الإمارات وموريتانيا

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب الإمارات وموريتانيا، وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 90 من المباراة استطاع لاعب خط الهجوم لمنتخب الإمارات من إحراز هدف قاتل ليعلن فوز المنتخب الإماراتي، ليخطف النقاط ويعزز موقفه من ترتيب المجموعة.

نتيجة مباراة تونس وسوريا

عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول سجل اللاعب أوليفار كاسكاو تسجيل هدف التقدم لمنتخب سوريا من تسديدة قوية صاروخية سكنت شباك مرمى تونس ، ليكون هدف التقدم للمنتخب السوري في الدقائق الأولى، ومع بداية الشوط الثاني أيضاً عند الدقيقة 47 زمن سجل اللاعب محمد عنز هدف ثاني لسوريا من تسديده للكرة صاروخية سكنت الشباك ويكون الهدف الثاني لصالح سوريا، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويخطف منتخب سوريا النقاط.