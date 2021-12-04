ضربات جوية للتحالف على أهداف حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.
وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وقبل يومين، أعلن التحالف عن توجيه ضربة جوية لـ"هدف عسكري مشروع" في صنعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الضربة استهدفت "موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي".
وأعلنت قوات التحالف، الاثنين الماضي، عن تدمير زورق مفخخ لميليشيات الحوثي، قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.
وأشار التحالف إلى أن إطلاق الزورق المفخخ تم من محافظة الحديدة، مؤكدا أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي.
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