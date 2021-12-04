وزير خارجية تونس يؤكد إدانة بلاده للإرهاب الذى يمثل تهديدا للسلم والأمن

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى مجددا إدانة بلاده للإرهاب وتأكيدها على حق الشعوب فى الحماية من هذه الجريمة التى تمثل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار بأفريقيا.





وأشار الجرندى إلى أن تواصل نشاط المجموعات الإرهابية وقدرتها على تمويل أنشطتها وتأقلمها مع الأوضاع والتكنولوجيات الحديثة بالإضافة إلى المخاطر التى قد تنجر عن عودة المقاتلين الإرهابيين إلى بلدانهم، تشكل تهديدات تستدعى من الدول الأفريقية صياغة استراتيجيات وطنية متعددة الأبعاد قائمة على الوقاية والاستجابة السريعة للعمليات الإرهابية.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية مساء اليوم الجمعة - خلال جلسة العمل التى انعقدت اليوم حول آفاق تعزيز فعالية آليات الإتحاد الأفريقى لمكافحة الإرهاب التى تم تنظيمها فى إطار أعمال مؤتمر وهران الوزارى الثامن رفيع المستوى حول "السلم والأمن فى أفريقيا".

وثمن الجرندى الجهود المبذولة فى سياق مكافحة الإرهاب، مذكرا بالأهمية التى توليها تونس لتفعيل قرار رؤساء الدول الأفريقية المتعلق بإنشاء الصندوق الخاص للاتحاد الأفريقى للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما وتوفير التمويلات الضرورية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه.

من جهة أخرى، أكد الوزير التونسى أن تعزيز فعالية آليات الاتحاد الأفريقى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يمر عبر تأمين مصادقة واسعة من قبل الدول الأفريقية على اتفاقيات ونصوص الإتحاد الأفريقى فى هذا المجال وتطوير هذه النصوص ضمن استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة للإرهاب على غرار الفقر والبطالة والإقصاء وتعمل على تجفيف مصادر تمويله وتعزيز التعاون بين الدول.

كما اقترح إحداث فريق من الخبراء يعنى بمكافحة الإرهاب ضمن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقى على غرار ما قامت به منظمة الأمم المتحدة ووضع برنامج لتعزيز الأمن السبرانى بهدف مواجهة استعمال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.