الصحة العالمية : لا وفيات بـ متحور أوميكرون رغم ازدياد انتشاره

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفى فى جنيف: "لم أطلع على أى معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بـ"أوميكرون".

وأضاف أنه مع لجوء مزيد من الدول إلى فحوص المتحور الجديد "سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أننى آمل ألا يكون هناك وفيات".

وترجح منظمة الصحة العالمية انتشار "أوميكرون" عالميا، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من المعلومات حوله، كشدة عدواه ومدى فعالية اللقاحات ضده وشدة الأعراض التى يسببها.

من جهته، رجح المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم، أن "أوميكرون" "قد يتسبب بأكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس "سارس كوف 2" فى الاتحاد الأوروبى فى غضون الأشهر القليلة المقبلة".

وأظهرت دراسة أجراها علماء جنوب إفريقيا أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع "أوميكرون" مقارنة بمتحورى "بيتا" و"دلتا".