“كأس العرب 2021” القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات

القنوات المفتوحة المجانية والمُشفرة الناقلة بطولة كأس العرب 2021 وجدول مواعيد ونتائج مباريات بطولة كأس العرب المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، من أكثر الموضوعات بحثاً من قبل عشاق الساخرة المستديرة، وتعتبر والقنوات المفتوحة المجانية والُمشفرة الناقلة لأحداث وفاعليات والاستوديوهات التحليلية المُصاحبة لمباريات البطولة، هي أكثر الموضوعات بحث، بعد أن دخلت البطولة مراحل جدية للمنافسة غلى الفوز بكأس البطولة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل التي تهم متابعي البطولة العربية الحالية.

القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية

تعتبر قنوات شبكة بي إن سبوت القطرية الرياضية صاحبة الحق الحصري في بث وإذاعة مباريات البطولة العربية الحالية “كأس العرب 2021” كما تشاركها قنوات الكأس الرياضية في إذاعة بعض المباريات بالإضافة إلى ما تقدمة من استوديوهات تحليلية متميزة.

التردد: 11054.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

12:00 ضد المغرب المغرب الأردن 15:00 ضد الجزائر الجزائر لبنان 18:00 ضد مصر مصر السودان 21:00 ضد المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية فلسطين

17:00 ضد الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة تونس 17:00 ضد موريتانيا موريتانيا سوريا 21:00 ضد البحرين البحرين عمان 21:00 ضد العراق العراق قطر

17:00 ضد فلسطين فلسطين الأردن 17:00 ضد المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية المغرب 21:00 ضد مصر مصر الجزائر 21:00 ضد السودان السودان لبنان

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حسم منتخب قطر تأهله لدور الثمانية ليحتل قمة المجموعة الأولى، وذلك بعد فوزه في مباراتين ليحصد 6 نقاط والعلامة الكاملة وذلك بفوزه على البحرين في المباراة الأولى بهدف دون رد،كما فاز في الجولة الثانية على سلطنة عُمان بهدفين مقابل هدف، والمنافسة ما زالت قائمة بين باق المنتخبات حيث تعادل العراق في مباراتين ضد سلطنة عمان والبحرين ويمتلك نقطتين، أما عن سلطنة عمان والبحرين فلكل منها نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، وبذلك فالثلاث منتخبات لا زالت تمتلك فرصة التأهل .

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط 1 2 2 0 0 2 6 2 2 0 2 0 0 2 3 2 0 1 1 -1 1 4 2 0 1 1 -1 1

ترتيب المجموعة الثانية لدور المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

تربعت الإمارات على قمة المجموعة الثانية بعدما حصت العلامة الكاملة في مباراتي الجولة الأولى والثانية، وبذلك ضمنت التأهل للدور ربع النهائي، حيث فازت في الجولة الأولى على منتخب سوريا، وفازت على موريتانيا في الجولة الثانية بهدف دون رد، أما عن تونس وسوريا فلكل منها ثلاثة نقاط من فوز وهزيمة، فبعد أن فازت تونس في الجولة الأولى على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، تعثرت تونس أمام سوريا وتلقت هزيمة بهدفين دون رد، أما موريتانيا فقد جاءت في ذيل المجموعة بلا نقاط بعد هزيمتين.

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط 1 2 2 0 0 2 6 2 2 1 0 1 2 3 3 2 1 0 1 1 3 4 2 0 0 2 -5 0

وبذلك نكون قد قدمنا كافة التفاصيل الخاصة بالقنوات المجانية والمفتوحة والمُشفرة التي تقوم بنقل أحداث وفاعليات البطولة العربية “كأس العرب 2021، وكذلك نتائج جميع المباريات وجداول تفصيلية بترتيب المجموعات، كما سنقوم بإضافة ترتيب المجموعة الثالثة والرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بتلك المجموعتين، كما استعرضنا معد مباريات البطولة بالجولة الثانية والثالثة لدور المجموعات بالبطولة العربية.

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