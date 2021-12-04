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“كأس العرب 2021” القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات

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سلمى سالم 0 تبليغ

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القنوات المفتوحة المجانية والمُشفرة الناقلة بطولة كأس العرب 2021 وجدول مواعيد ونتائج مباريات بطولة كأس العرب المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة،  من أكثر الموضوعات بحثاً من قبل عشاق الساخرة المستديرة، وتعتبر والقنوات المفتوحة المجانية والُمشفرة الناقلة لأحداث وفاعليات والاستوديوهات التحليلية المُصاحبة لمباريات البطولة، هي أكثر الموضوعات بحث، بعد أن دخلت البطولة مراحل جدية للمنافسة غلى الفوز بكأس البطولة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل التي تهم متابعي البطولة العربية الحالية.

القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية

تعتبر قنوات شبكة بي إن سبوت القطرية الرياضية صاحبة الحق الحصري في بث وإذاعة مباريات البطولة العربية الحالية “كأس العرب 2021” كما تشاركها قنوات الكأس الرياضية في إذاعة بعض المباريات بالإضافة إلى ما تقدمة من استوديوهات تحليلية متميزة.

beIN Sports HD المجانية والمفتوحة 1 و 2 والكأس الرياضية الناقلة مباريات كأس العرب

ترددات جميع قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD المفتوحة والمجانية والمشفرة على جميع الأقمار الصناعية

ترددات جميع قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD المفتوحة والمجانية والمشفرة على جميع الأقمار الصناعية
ترددات شبكة وباقة قنوات الكأس الرياضية HD على كافة الأقمار الصناعية

ترددات قنوات الكأس سبورت الرياضية alkass HD على نايل سات عرب سات بدر

ترددان شبكة وباقة قنوات الكأس الرياضية HD على كافة الأقمار الصناعية
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على نايل سات
  • التردد: 11054.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
كأس العرب 2021 موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات

كأس العرب 2021 القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات

كأس العرب 2021 القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات
جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية ليوم السبت 4 ديسمبر
12:00
الأردن الأردن ضد المغرب  المغرب
15:00
لبنان لبنان ضد الجزائر  الجزائر
18:00
السودان السودان ضد مصر  مصر
21:00
فلسطين فلسطين ضد المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
موعد مباريات يوم الاثنين 6 ديسمبر الجولة الثانية بكأس العرب 2021
17:00
تونس تونس ضد الإمارات العربية المتحدة  الإمارات العربية المتحدة
17:00
سوريا سوريا ضد موريتانيا  موريتانيا
21:00
عمان عمان ضد البحرين البحرين
21:00
قطرقطر ضد العراق العراق
الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول
17:00
الأردن الأردن ضد فلسطين فلسطين
17:00
المغرب المغرب ضد المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
21:00
الجزائر الجزائر ضد مصر مصر
21:00
لبنان لبنان ضد السودان السودان
جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية

حسم منتخب قطر تأهله لدور الثمانية ليحتل قمة المجموعة الأولى، وذلك بعد فوزه في مباراتين ليحصد 6 نقاط والعلامة الكاملة وذلك بفوزه على البحرين في المباراة الأولى  بهدف دون رد،كما فاز في الجولة الثانية على سلطنة عُمان بهدفين مقابل هدف، والمنافسة ما زالت قائمة بين باق المنتخبات حيث تعادل العراق في مباراتين ضد سلطنة عمان والبحرين ويمتلك نقطتين، أما عن سلطنة عمان والبحرين فلكل منها نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، وبذلك فالثلاث منتخبات لا زالت تمتلك فرصة التأهل .

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط
1 قطرقطر 2 2 0 0 2 6
2 العراق العراق 2 0 2 0 0 2
3 عمان عمان 2 0 1 1 -1 1
4 البحرينالبحرين 2 0 1 1 -1 1
ترتيب المجموعة الثانية لدور المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

تربعت الإمارات على قمة المجموعة الثانية بعدما حصت العلامة الكاملة في مباراتي الجولة الأولى والثانية، وبذلك ضمنت التأهل للدور ربع النهائي، حيث فازت في الجولة الأولى على منتخب سوريا، وفازت على موريتانيا في الجولة الثانية بهدف دون رد، أما عن تونس وسوريا فلكل منها ثلاثة نقاط من فوز وهزيمة، فبعد أن فازت تونس في الجولة الأولى على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، تعثرت تونس أمام سوريا وتلقت هزيمة بهدفين دون رد، أما موريتانيا فقد جاءت في ذيل المجموعة بلا نقاط بعد هزيمتين.

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط
1 الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 2 2 0 0 2 6
2 تونس تونس 2 1 0 1 2 3
3 سوريا سوريا 2 1 0 1 1 3
4 موريتانيا موريتانيا 2 0 0 2 -5 0

وبذلك نكون قد قدمنا كافة التفاصيل الخاصة بالقنوات المجانية والمفتوحة والمُشفرة التي تقوم بنقل أحداث وفاعليات البطولة العربية “كأس العرب 2021، وكذلك نتائج جميع المباريات وجداول تفصيلية بترتيب المجموعات، كما سنقوم بإضافة ترتيب المجموعة الثالثة والرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بتلك المجموعتين، كما استعرضنا معد مباريات البطولة بالجولة الثانية والثالثة لدور المجموعات بالبطولة العربية.

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القنوات المفتوحة المجانية والمُشفرة الناقلة بطولة كأس العرب 2021 وجدول مواعيد ونتائج مباريات بطولة كأس العرب المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة،  من أكثر الموضوعات بحثاً من قبل عشاق الساخرة المستديرة، وتعتبر والقنوات المفتوحة المجانية والُمشفرة الناقلة لأحداث وفاعليات والاستوديوهات التحليلية المُصاحبة لمباريات البطولة، هي أكثر الموضوعات بحث، بعد أن دخلت البطولة مراحل جدية للمنافسة غلى الفوز بكأس البطولة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل التي تهم متابعي البطولة العربية الحالية.

القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية

تعتبر قنوات شبكة بي إن سبوت القطرية الرياضية صاحبة الحق الحصري في بث وإذاعة مباريات البطولة العربية الحالية “كأس العرب 2021” كما تشاركها قنوات الكأس الرياضية في إذاعة بعض المباريات بالإضافة إلى ما تقدمة من استوديوهات تحليلية متميزة.

beIN Sports HD المجانية والمفتوحة 1 و 2 والكأس الرياضية الناقلة مباريات كأس العرب

ترددات جميع قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD المفتوحة والمجانية والمشفرة على جميع الأقمار الصناعية

ترددات جميع قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD المفتوحة والمجانية والمشفرة على جميع الأقمار الصناعية
ترددات شبكة وباقة قنوات الكأس الرياضية HD على كافة الأقمار الصناعية

ترددات قنوات الكأس سبورت الرياضية alkass HD على نايل سات عرب سات بدر

ترددان شبكة وباقة قنوات الكأس الرياضية HD على كافة الأقمار الصناعية
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على نايل سات
  • التردد: 11054.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
كأس العرب 2021 موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات

كأس العرب 2021 القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات

كأس العرب 2021 القنوات المفتوحة beIN Sports HD المجانية 1 و 2 والكأس الرياضية موعد ونتائج المباريات وجدول ترتيب المنتخبات
جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية ليوم السبت 4 ديسمبر
12:00
الأردن الأردن ضد المغرب  المغرب
15:00
لبنان لبنان ضد الجزائر  الجزائر
18:00
السودان السودان ضد مصر  مصر
21:00
فلسطين فلسطين ضد المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
موعد مباريات يوم الاثنين 6 ديسمبر الجولة الثانية بكأس العرب 2021
17:00
تونس تونس ضد الإمارات العربية المتحدة  الإمارات العربية المتحدة
17:00
سوريا سوريا ضد موريتانيا  موريتانيا
21:00
عمان عمان ضد البحرين البحرين
21:00
قطرقطر ضد العراق العراق
الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول
17:00
الأردن الأردن ضد فلسطين فلسطين
17:00
المغرب المغرب ضد المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
21:00
الجزائر الجزائر ضد مصر مصر
21:00
لبنان لبنان ضد السودان السودان
جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية

حسم منتخب قطر تأهله لدور الثمانية ليحتل قمة المجموعة الأولى، وذلك بعد فوزه في مباراتين ليحصد 6 نقاط والعلامة الكاملة وذلك بفوزه على البحرين في المباراة الأولى  بهدف دون رد،كما فاز في الجولة الثانية على سلطنة عُمان بهدفين مقابل هدف، والمنافسة ما زالت قائمة بين باق المنتخبات حيث تعادل العراق في مباراتين ضد سلطنة عمان والبحرين ويمتلك نقطتين، أما عن سلطنة عمان والبحرين فلكل منها نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، وبذلك فالثلاث منتخبات لا زالت تمتلك فرصة التأهل .

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط
1 قطرقطر 2 2 0 0 2 6
2 العراق العراق 2 0 2 0 0 2
3 عمان عمان 2 0 1 1 -1 1
4 البحرينالبحرين 2 0 1 1 -1 1
ترتيب المجموعة الثانية لدور المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

تربعت الإمارات على قمة المجموعة الثانية بعدما حصت العلامة الكاملة في مباراتي الجولة الأولى والثانية، وبذلك ضمنت التأهل للدور ربع النهائي، حيث فازت في الجولة الأولى على منتخب سوريا، وفازت على موريتانيا في الجولة الثانية بهدف دون رد، أما عن تونس وسوريا فلكل منها ثلاثة نقاط من فوز وهزيمة، فبعد أن فازت تونس في الجولة الأولى على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، تعثرت تونس أمام سوريا وتلقت هزيمة بهدفين دون رد، أما موريتانيا فقد جاءت في ذيل المجموعة بلا نقاط بعد هزيمتين.

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسارة فارق الأهداف نقاط
1 الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 2 2 0 0 2 6
2 تونس تونس 2 1 0 1 2 3
3 سوريا سوريا 2 1 0 1 1 3
4 موريتانيا موريتانيا 2 0 0 2 -5 0

وبذلك نكون قد قدمنا كافة التفاصيل الخاصة بالقنوات المجانية والمفتوحة والمُشفرة التي تقوم بنقل أحداث وفاعليات البطولة العربية “كأس العرب 2021، وكذلك نتائج جميع المباريات وجداول تفصيلية بترتيب المجموعات، كما سنقوم بإضافة ترتيب المجموعة الثالثة والرابعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بتلك المجموعتين، كما استعرضنا معد مباريات البطولة بالجولة الثانية والثالثة لدور المجموعات بالبطولة العربية.

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