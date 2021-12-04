النفط يغلق على استقرار وسط مخاوف من زيادة إصابات كورونا

أغلقت أسعار النفط الخام دون تغيير يذكر، الجمعة، بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة، وسط مخاوف متزايدة من أن إصابات فيروس كورونا المتصاعدة وسلالة أوميكرون الجديدة، ربما تخفض الطلب العالمي على النفط.
وفي وقت سابق الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، بعد أن قالت مجموعة أوبك+ إنها ربما تراجع سياستها لزيادة الإنتاج في وقت قصير إذا أثرت زيادة عمليات الإغلاق بسبب الوباء على الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 66.26 دولار للبرميل عند التسوية.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يٌعرف بأوبك+، الأسواق الخميس، عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في يناير.
غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء أوميكرون. وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير إذا لزم الأمر.
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