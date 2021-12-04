نائب المستشار النمساوى: لا حاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

وقال كوجلر- فى تصريحات، اليوم الجمعة: إن الحكومة "ستواصل العمل بسرعة"، مشيرا إلى أن استقالة سيباستيان كورتس رئيس حزب الشعب وعدد من الوزراء أدت إلى ارتباك سياسى مؤقت فى النمسا.
وأضاف أنه أجرى بالفعل محادثات مع المستشار الجديد كارل نيهمر، اليوم، وهنأه بالمنصب وشكر أعضاء الحكومة السابقين.
وأشار إلى أن الأهداف القادمة الآن هى تنفيذ الإصلاح الضريبى البيئى والاجتماعى، والتركيز على دعم الاستثمارات فى حماية المناخ.
يشار إلى أن المستشار الجديد للنمسا كارل نيهمر سوف يؤدى اليمين الدستورية، الإثنين المقبل، مع 4 وزراء جدد أمام الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين.
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