المغرب: منع المهرجانات والاحتفلات الثقافية والفنية بسبب كورونا

وجددت الحكومة المغربية، فى بيان لها، دعوة المواطنات والمواطنين للمشاركة فى حملة التلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويسهم فى العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.
ويأتى هذا القرار الجديد إضافة إلى قرارات سابقة، من قبيل إغلاق الحدود الجوية والبحرية المغربية، وتقليص عدد الأشخاص فى الجنائز إلى أقل من عشرة أفراد.
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