المغرب: منع المهرجانات والاحتفلات الثقافية والفنية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة المغربية، منع جميع المهرجانات والاحتفالات الثقافية والفنية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.





وجددت الحكومة المغربية، فى بيان لها، دعوة المواطنات والمواطنين للمشاركة فى حملة التلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويسهم فى العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.

ويأتى هذا القرار الجديد إضافة إلى قرارات سابقة، من قبيل إغلاق الحدود الجوية والبحرية المغربية، وتقليص عدد الأشخاص فى الجنائز إلى أقل من عشرة أفراد.