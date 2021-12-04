مقتل 31 شخصا بهجوم مسلح في مالى

جدة - نرمين السيد -
وذكر المصدر أن "الهجوم وقع فى شرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا فى منطقة موبتي".
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) فى وقت سابق، أن "مجهولين أطلقوا النار على قافلة تابعة للمنظمة، مما أسفر عن مقتل مدنى متعاون مع قوات حفظ السلام وإصابة آخر".
وبدأ النزاع المسلح فى مالى بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة فى عام 2012، وتفاقم الوضع فى البلاد بسبب الأوضاع فى ليبيا بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.
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