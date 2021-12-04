إيطاليا تسجل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 72 الخميس، فى حين سجلت الإصابات 17030 حالة مقابل 16806.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 72 الخميس، فى حين سجلت الإصابات 17030 حالة مقابل 16806. وسجلت إيطاليا 134077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي، فى ثانى أكبر حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

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