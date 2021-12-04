فرنسا تجلى أكثر من 300 شخص من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن العملية نظمت بمساعدة قطر. ومنذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان، أجلت دول عديدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، رغم تأكيد الحركة أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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