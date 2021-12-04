أوميكرون فى جنوب إفريقيا .. تعرف على الوضع الوبائى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا اليوم: إن الحالات الجديدة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون المسجلة ارتفعت بنسبة 300% فى الأيام السبعة الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة لتسجل نسبة 22% حاليا.





وأوضح رامافوزا فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن غالبية المصابين ومن دخلوا المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، مشددا على أن أفضل طريقة للحماية من المرض هو تلقى اللقاح.

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