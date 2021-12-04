حفل إنسان السعودي إطلاق جائزة التطوع للمتطوعين بالجمعية الخيرية للأيتام

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان بمنطقة الرياض حفل لتكريم أبطال التطوع في يوم التطوع السعودي في المملكة العربية السعودية، وذلك في تمام يوم الأحد القادم الموافق 5 من شهر ديسمبر 2021م، في المكان المحدد للحفل فندق مداريم كراون بالرياض السعودية، وهدف الحفلة تكريم المتطوعين في جمعية إنسان الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، في المجال العام والاحترافي، من الذين قد قدموا أعمالًا تطوعية هادفة، خلال العام الحالي 2021م وقد بلغ إجمالي المتطوعين بهذه الجمعية خلال هذا العام 1164 متطوعًا ومتطوعة، في العديد من المجالات، قد قُدرت ساعات التطوع بـ19 ألف ساعة تطوعي وسوف يتم إطلاق مسابقة جائزة إنسان للتطوع في ذلك الحفل.

حفل إنسان إطلاق العديد من الفرص التطوعية

سوف يتم إطلاق 50 فرصة تطوعية في حفلة إنسان تضم المسار الصحي، والبيئي، والاجتماعي، والترفيهي، بالإضافة إلى ذلك مبادرة لنجعلها خضراء وذلك لزراعة عشرة آلاف شجرة في العام القادم 2022م بالإضافة إلى ما قام بإطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول السعودية الخضراء وسوف يشهد الحفل الصاخب الشروع في منصة التطوع في إنسان، والتي هدفها أتمتة جميع عمليات وحدة التطوع، حيث تتيح لموظفي الجمعية طلب الفرص إلكترونيًا، وتوفير خدمة طباعة التقارير الدورية.

حيث تمكن الموظفين من اتباع مسار الفرص التطوعية، وأيضاً معرفة حالة التطوع، بالإضافة إلى تمكن الزوار من الاطلاع المستمر على العديد من الإحصائيات وأرقام التطوع.بحيث تتيح لموظفي الجمعية طلب الفرص إلكترونيًا، وتوفر خدمة طباعة التقارير الدورية، وتمكن الموظفين من تتبع مسار الفرص التطوعية، ومعرفة حالة التطوع الداخلي والخارجي، وأيضًا تمكن الزوار من الاطلاع المستمر على الإحصائيات المتاحة للمتطوعين.

جائزة التطوع بالجمعية الخيرية إنسان

في خلال حفل تكريم متطوعي الجميعة الخيرية إنسان سوف يتم الإعلان عن إطلاق مسابقة جائزة إنسان للتطوع، وهدفها تحفيز العاملين في الجمعية والفرق التطوعية لابتكار مبادرات متميزة ومستدامة، وتكريم أفضل الممارسات التطوعية المساهمة في تقديم أثر اجتماعي، واتخاذ الجائزة مسارين الأول مسار المبادرات التطوعية وهدفها إبراز المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية، والثاني مسار الفرص التطوعية وهدفه تحفيز وتكريم العاملين الذين حققوا عدد الفرص التطوعية المحددة سواء تطوع داخلي أو مع منظمات أخرى.