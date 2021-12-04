“بالهجري” موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 وموعد نتائج الأهلية

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ألية خاصة بتسجيل المستفيدين من الدعم في الشهر الحالي، حيث قامت بإطلاق رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد والذي تنتقل إليه معلومات المسجلين بالوزارة من قبل عليه بشكل تدريجي لحين أن يتم إيقاف الرابط القديم في 23 مايو 2022، ويتم أيضا الاستمرار في استقال التسجيلات الجديدة في الرابط المطور نفسه إلا أن الوزارة أعلنت عن منظومة جديدة للتعامل معهم بمنأى عن المسجلين من قبل.

كيفية التعامل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيلات طلبات التسجيل وتحديث بيانات المستخدمين والمستفيدين من قبل على الرابط الجديد والذي جاء ضمن خطط المملكة في التطوير والتعديل في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وخاصة المؤسسات الحكومية، ليصل الدعم للمستحقين ولضمان توزيع أفضل لأموال الزكاة في المملكة، ويتم التسجيل وفق التوقيتات التالية:

تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021.

يستمر التسجيل في الرابط ويظل مفعلا لاستقبال التسجيلات الجديدة حتى 23 مايو 2022 ويتم بعدها إيقاف الرابط القديم.

يتم الرد على نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في نظام الضمان المطور في الشهر الجاري، ديسمبر 2021.

يقوم الحاصلين على الأهلية بالنظام المطور الجديد باستلام رواتب الضمان ابتداء من العام المقبل، يناير 2022.

يتم استلام رواتب الضمان للمسجلين بالمنظومة من قبل في المواعيد المقررة لهم لشهر ديسمبر 2021.

تقوم الوزارة باستقبال التظلمات على الأهلية ويتم الرد عليها في خلال شهرين.

موعد صرف وإيداع رواتب الضمان في ديسمبر 2021

تقوم الوزارة في كل شهر بتحديد الموعد المقرر لصرف رواتب المستفيدين ابتداء من العاشر من كل شهر ميلادي وحتى الثالث عشر، وقد تم استلام جميع رواتب الشهور الماضية، وأعلنت الوزارة الموعد الجديد لصرف رواتب شهر ديسمبر 2021 والتي تقرر لها أن تكون الأحد المقبل الموافق الخامس من ديسمبر 2021، الأول من شهر جمادي الأول 1443، وذلك تقديم لمواعيد الصرف وتغيير في الآلية المتبعة مسبقا، حيث يتقرر التسليم في بداية كل شهر هجري وقد يتم التأجيل يوما أو يومين حسب أيام العطلة.

أن يكون المسجلين في الوزارة غير جادين ولم يلزموا بتحديث البيانات في الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة، ابتداء من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.

في حال قام المواطن بتسجيل بيانات خاطئة أو تلاعب في بيانات الاستحقاق.

يقوم العاطلين بالاستمرار في البحث عن العمل ويتم إيقاف راتب الضمان إذا ثبت عدم جديته في البحث عن العمل.

في حال وفاة صاحب المعاش يتم إيقاف الراتب تلقائيا.

أسباب إيقاف رواتب الضمان بالنظام المطور