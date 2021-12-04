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“بالهجري” موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 وموعد نتائج الأهلية

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محمد سعيد 0 تبليغ

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موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المنظومة الاجتماعية المطورة الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها، وتقوم الوزارة في كل شهر بتحديد موعد صرف رواتب مستفيدي الضمان حسب التقويم الذي أقرته الوزارة، ما قامت بالإعلان عن موعد نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد ونتائج الاستحقاق للمسجلين من قبل في رابط الوزارة لضمان الاستمرار في الاستحقاق، وتقوم الوزارة أيضا بتحديد موعد تقديم التظلمات والتي يتم الرد عليها خلال شهرين.

“بالهجري” موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 وموعد نتائج الأهلية

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي عبر sbis.hrsd.gov.sa “ديسمبر 2021” وموعد نتائج الأهلية

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ألية خاصة بتسجيل المستفيدين من الدعم في الشهر الحالي، حيث قامت بإطلاق رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد والذي تنتقل إليه معلومات المسجلين بالوزارة من قبل عليه بشكل تدريجي لحين أن يتم إيقاف الرابط القديم في 23 مايو 2022، ويتم أيضا الاستمرار في استقال التسجيلات الجديدة في الرابط المطور نفسه إلا أن الوزارة أعلنت عن منظومة جديدة للتعامل معهم بمنأى عن المسجلين من قبل.

كيفية التعامل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيلات طلبات التسجيل وتحديث بيانات المستخدمين والمستفيدين من قبل على الرابط الجديد والذي جاء ضمن خطط المملكة في التطوير والتعديل في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وخاصة المؤسسات الحكومية، ليصل الدعم للمستحقين ولضمان توزيع أفضل لأموال الزكاة في المملكة، ويتم التسجيل وفق التوقيتات التالية:

  • تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021.
  • يستمر التسجيل في الرابط ويظل مفعلا لاستقبال التسجيلات الجديدة حتى 23 مايو 2022 ويتم بعدها إيقاف الرابط القديم.
  • يتم الرد على نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في نظام الضمان المطور في الشهر الجاري، ديسمبر 2021.
  • يقوم الحاصلين على الأهلية بالنظام المطور الجديد باستلام رواتب الضمان ابتداء من العام المقبل، يناير 2022.
  • يتم استلام رواتب الضمان للمسجلين بالمنظومة من قبل في المواعيد المقررة لهم لشهر ديسمبر 2021.
  • تقوم الوزارة باستقبال التظلمات على الأهلية ويتم الرد عليها في خلال شهرين.
موعد صرف وإيداع رواتب الضمان في ديسمبر 2021

تقوم الوزارة في كل شهر بتحديد الموعد المقرر لصرف رواتب المستفيدين ابتداء من العاشر من كل شهر ميلادي وحتى الثالث عشر، وقد تم استلام جميع رواتب الشهور الماضية، وأعلنت الوزارة الموعد الجديد لصرف رواتب شهر ديسمبر 2021 والتي تقرر لها أن تكون الأحد المقبل الموافق الخامس من ديسمبر 2021، الأول من شهر جمادي الأول 1443، وذلك تقديم لمواعيد الصرف وتغيير في الآلية المتبعة مسبقا، حيث يتقرر التسليم في بداية كل شهر هجري وقد يتم التأجيل يوما أو يومين حسب أيام العطلة.

أسباب إيقاف رواتب الضمان بالنظام المطور
  • أن يكون المسجلين في الوزارة غير جادين ولم يلزموا بتحديث البيانات في الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة، ابتداء من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.
  • في حال قام المواطن بتسجيل بيانات خاطئة أو تلاعب في بيانات الاستحقاق.
  • يقوم العاطلين بالاستمرار في البحث عن العمل ويتم إيقاف راتب الضمان إذا ثبت عدم جديته في البحث عن العمل.
  • في حال وفاة صاحب المعاش يتم إيقاف الراتب تلقائيا.
حساب الاستحقاق النقدي والحد المانع للاستحقاق
عدد أفراد الاسرة الواحدة الاستحقاق النقدي شهريا
 		الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
1 1000 ريال 2001
2 1285 ريال 2570
3 1570 ريال 3140
4 1855 ريال 3710
5 2140 ريال 4280
6 2420 ريال 4840
7 2710 ريال 5420
8 3000 ريال 6000
9 3280 ريال 6560
10 3560 ريال 7120
12 3840 ريال 7680
13 4130 ريال 8260
13 4410 ريال 8820
14 4700 ريال 9400
15 5000 ريال 10000
ألية احتساب الراتب الشهري حسب موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa
  • يتم جمع راتب ودخل جميع أفراد الاسرة (راتب العمل أو رواتب الجهات والمؤسسات الاجتماعية).
  • يقوم بخصم نسبة 50% من قيمة الراتب والدخل.
  • يتم إضافة ما تم خصمة من الدخل غير المحتسب من الدعم الحكومي.
  • يشمل هذا النظام الجميع باستثناء التأهيل الشامل.
كيفية الاستعلام عن إيداع راتب الضمان والأهلية في شهر ديسمبر 2021

يقوم المواطن السعودي المسجل في الوزارة والمستفيد من تلك المنظومة الاجتماعية من قبل وكذلك المسجلين الجدد بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي والتعرف على الأخبار، ويتم الاستعلام عن إيداع الرواتب والأهلية بالخطوات التالية:

  1. يتم استعمال “رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد“.
  2. يتم التسجيل برقم الهوية الوطنية والرقم السري للمسجلين من قبل.
  3. يقوم المسجلين الجدد باختيار إنشاء حساب جديد ويتم اتباع الخطوات.
  4. يتم الدخول على ايقونة الاستعلام عن راتب الضمان.
  5. كما يمكن انتظار استلام رسالة على الهاتف النقال تفيد بالأخبار من موقع الوزارة الرسمي.
  6. يمكن يتم متابعة أخبار الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد، ويتم الإعلان عنها هذا الشهر.
تغيير نظام توقيت الإيداع في نظام الدعم المطور الجديد

تطلع جميع المسجلين من قبل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 بينما تطلع المسجلين الجدد في المنصة للتعرف على موعد نتائج الأهلية، حيث يتقرر الإعلان عن نتائج الأهلية هذا الشهر، ديسمبر 2021، بينما تقرر أن تقوم وزارة الموارد بتحديد الأول من الشهر الهجري موعدا لإيداع رواتب الضمان ليتم الاستلام في أول جمادي الأولى 1443 الموافق الأحد 5 ديسمبر 2021.

الوسوم

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المنظومة الاجتماعية المطورة الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها، وتقوم الوزارة في كل شهر بتحديد موعد صرف رواتب مستفيدي الضمان حسب التقويم الذي أقرته الوزارة، ما قامت بالإعلان عن موعد نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد ونتائج الاستحقاق للمسجلين من قبل في رابط الوزارة لضمان الاستمرار في الاستحقاق، وتقوم الوزارة أيضا بتحديد موعد تقديم التظلمات والتي يتم الرد عليها خلال شهرين.

“بالهجري” موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 وموعد نتائج الأهلية

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي عبر sbis.hrsd.gov.sa “ديسمبر 2021” وموعد نتائج الأهلية

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ألية خاصة بتسجيل المستفيدين من الدعم في الشهر الحالي، حيث قامت بإطلاق رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد والذي تنتقل إليه معلومات المسجلين بالوزارة من قبل عليه بشكل تدريجي لحين أن يتم إيقاف الرابط القديم في 23 مايو 2022، ويتم أيضا الاستمرار في استقال التسجيلات الجديدة في الرابط المطور نفسه إلا أن الوزارة أعلنت عن منظومة جديدة للتعامل معهم بمنأى عن المسجلين من قبل.

كيفية التعامل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيلات طلبات التسجيل وتحديث بيانات المستخدمين والمستفيدين من قبل على الرابط الجديد والذي جاء ضمن خطط المملكة في التطوير والتعديل في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وخاصة المؤسسات الحكومية، ليصل الدعم للمستحقين ولضمان توزيع أفضل لأموال الزكاة في المملكة، ويتم التسجيل وفق التوقيتات التالية:

  • تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021.
  • يستمر التسجيل في الرابط ويظل مفعلا لاستقبال التسجيلات الجديدة حتى 23 مايو 2022 ويتم بعدها إيقاف الرابط القديم.
  • يتم الرد على نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في نظام الضمان المطور في الشهر الجاري، ديسمبر 2021.
  • يقوم الحاصلين على الأهلية بالنظام المطور الجديد باستلام رواتب الضمان ابتداء من العام المقبل، يناير 2022.
  • يتم استلام رواتب الضمان للمسجلين بالمنظومة من قبل في المواعيد المقررة لهم لشهر ديسمبر 2021.
  • تقوم الوزارة باستقبال التظلمات على الأهلية ويتم الرد عليها في خلال شهرين.
موعد صرف وإيداع رواتب الضمان في ديسمبر 2021

تقوم الوزارة في كل شهر بتحديد الموعد المقرر لصرف رواتب المستفيدين ابتداء من العاشر من كل شهر ميلادي وحتى الثالث عشر، وقد تم استلام جميع رواتب الشهور الماضية، وأعلنت الوزارة الموعد الجديد لصرف رواتب شهر ديسمبر 2021 والتي تقرر لها أن تكون الأحد المقبل الموافق الخامس من ديسمبر 2021، الأول من شهر جمادي الأول 1443، وذلك تقديم لمواعيد الصرف وتغيير في الآلية المتبعة مسبقا، حيث يتقرر التسليم في بداية كل شهر هجري وقد يتم التأجيل يوما أو يومين حسب أيام العطلة.

أسباب إيقاف رواتب الضمان بالنظام المطور
  • أن يكون المسجلين في الوزارة غير جادين ولم يلزموا بتحديث البيانات في الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة، ابتداء من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.
  • في حال قام المواطن بتسجيل بيانات خاطئة أو تلاعب في بيانات الاستحقاق.
  • يقوم العاطلين بالاستمرار في البحث عن العمل ويتم إيقاف راتب الضمان إذا ثبت عدم جديته في البحث عن العمل.
  • في حال وفاة صاحب المعاش يتم إيقاف الراتب تلقائيا.
حساب الاستحقاق النقدي والحد المانع للاستحقاق
عدد أفراد الاسرة الواحدة الاستحقاق النقدي شهريا
 		الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
1 1000 ريال 2001
2 1285 ريال 2570
3 1570 ريال 3140
4 1855 ريال 3710
5 2140 ريال 4280
6 2420 ريال 4840
7 2710 ريال 5420
8 3000 ريال 6000
9 3280 ريال 6560
10 3560 ريال 7120
12 3840 ريال 7680
13 4130 ريال 8260
13 4410 ريال 8820
14 4700 ريال 9400
15 5000 ريال 10000
ألية احتساب الراتب الشهري حسب موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa
  • يتم جمع راتب ودخل جميع أفراد الاسرة (راتب العمل أو رواتب الجهات والمؤسسات الاجتماعية).
  • يقوم بخصم نسبة 50% من قيمة الراتب والدخل.
  • يتم إضافة ما تم خصمة من الدخل غير المحتسب من الدعم الحكومي.
  • يشمل هذا النظام الجميع باستثناء التأهيل الشامل.
كيفية الاستعلام عن إيداع راتب الضمان والأهلية في شهر ديسمبر 2021

يقوم المواطن السعودي المسجل في الوزارة والمستفيد من تلك المنظومة الاجتماعية من قبل وكذلك المسجلين الجدد بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي والتعرف على الأخبار، ويتم الاستعلام عن إيداع الرواتب والأهلية بالخطوات التالية:

  1. يتم استعمال “رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد“.
  2. يتم التسجيل برقم الهوية الوطنية والرقم السري للمسجلين من قبل.
  3. يقوم المسجلين الجدد باختيار إنشاء حساب جديد ويتم اتباع الخطوات.
  4. يتم الدخول على ايقونة الاستعلام عن راتب الضمان.
  5. كما يمكن انتظار استلام رسالة على الهاتف النقال تفيد بالأخبار من موقع الوزارة الرسمي.
  6. يمكن يتم متابعة أخبار الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد، ويتم الإعلان عنها هذا الشهر.
تغيير نظام توقيت الإيداع في نظام الدعم المطور الجديد

تطلع جميع المسجلين من قبل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 بينما تطلع المسجلين الجدد في المنصة للتعرف على موعد نتائج الأهلية، حيث يتقرر الإعلان عن نتائج الأهلية هذا الشهر، ديسمبر 2021، بينما تقرر أن تقوم وزارة الموارد بتحديد الأول من الشهر الهجري موعدا لإيداع رواتب الضمان ليتم الاستلام في أول جمادي الأولى 1443 الموافق الأحد 5 ديسمبر 2021.

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