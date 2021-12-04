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موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المنظومة الاجتماعية المطورة الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها، وتقوم الوزارة في كل شهر بتحديد موعد صرف رواتب مستفيدي الضمان حسب التقويم الذي أقرته الوزارة، ما قامت بالإعلان عن موعد نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد ونتائج الاستحقاق للمسجلين من قبل في رابط الوزارة لضمان الاستمرار في الاستحقاق، وتقوم الوزارة أيضا بتحديد موعد تقديم التظلمات والتي يتم الرد عليها خلال شهرين.“بالهجري” موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 وموعد نتائج الأهلية
وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ألية خاصة بتسجيل المستفيدين من الدعم في الشهر الحالي، حيث قامت بإطلاق رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد والذي تنتقل إليه معلومات المسجلين بالوزارة من قبل عليه بشكل تدريجي لحين أن يتم إيقاف الرابط القديم في 23 مايو 2022، ويتم أيضا الاستمرار في استقال التسجيلات الجديدة في الرابط المطور نفسه إلا أن الوزارة أعلنت عن منظومة جديدة للتعامل معهم بمنأى عن المسجلين من قبل.كيفية التعامل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد
تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيلات طلبات التسجيل وتحديث بيانات المستخدمين والمستفيدين من قبل على الرابط الجديد والذي جاء ضمن خطط المملكة في التطوير والتعديل في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وخاصة المؤسسات الحكومية، ليصل الدعم للمستحقين ولضمان توزيع أفضل لأموال الزكاة في المملكة، ويتم التسجيل وفق التوقيتات التالية:
- تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021.
- يستمر التسجيل في الرابط ويظل مفعلا لاستقبال التسجيلات الجديدة حتى 23 مايو 2022 ويتم بعدها إيقاف الرابط القديم.
- يتم الرد على نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في نظام الضمان المطور في الشهر الجاري، ديسمبر 2021.
- يقوم الحاصلين على الأهلية بالنظام المطور الجديد باستلام رواتب الضمان ابتداء من العام المقبل، يناير 2022.
- يتم استلام رواتب الضمان للمسجلين بالمنظومة من قبل في المواعيد المقررة لهم لشهر ديسمبر 2021.
- تقوم الوزارة باستقبال التظلمات على الأهلية ويتم الرد عليها في خلال شهرين.
تقوم الوزارة في كل شهر بتحديد الموعد المقرر لصرف رواتب المستفيدين ابتداء من العاشر من كل شهر ميلادي وحتى الثالث عشر، وقد تم استلام جميع رواتب الشهور الماضية، وأعلنت الوزارة الموعد الجديد لصرف رواتب شهر ديسمبر 2021 والتي تقرر لها أن تكون الأحد المقبل الموافق الخامس من ديسمبر 2021، الأول من شهر جمادي الأول 1443، وذلك تقديم لمواعيد الصرف وتغيير في الآلية المتبعة مسبقا، حيث يتقرر التسليم في بداية كل شهر هجري وقد يتم التأجيل يوما أو يومين حسب أيام العطلة.أسباب إيقاف رواتب الضمان بالنظام المطور
- أن يكون المسجلين في الوزارة غير جادين ولم يلزموا بتحديث البيانات في الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة، ابتداء من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.
- في حال قام المواطن بتسجيل بيانات خاطئة أو تلاعب في بيانات الاستحقاق.
- يقوم العاطلين بالاستمرار في البحث عن العمل ويتم إيقاف راتب الضمان إذا ثبت عدم جديته في البحث عن العمل.
- في حال وفاة صاحب المعاش يتم إيقاف الراتب تلقائيا.
|عدد أفراد الاسرة الواحدة
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
- يتم جمع راتب ودخل جميع أفراد الاسرة (راتب العمل أو رواتب الجهات والمؤسسات الاجتماعية).
- يقوم بخصم نسبة 50% من قيمة الراتب والدخل.
- يتم إضافة ما تم خصمة من الدخل غير المحتسب من الدعم الحكومي.
- يشمل هذا النظام الجميع باستثناء التأهيل الشامل.
يقوم المواطن السعودي المسجل في الوزارة والمستفيد من تلك المنظومة الاجتماعية من قبل وكذلك المسجلين الجدد بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي والتعرف على الأخبار، ويتم الاستعلام عن إيداع الرواتب والأهلية بالخطوات التالية:
- يتم استعمال “رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد“.
- يتم التسجيل برقم الهوية الوطنية والرقم السري للمسجلين من قبل.
- يقوم المسجلين الجدد باختيار إنشاء حساب جديد ويتم اتباع الخطوات.
- يتم الدخول على ايقونة الاستعلام عن راتب الضمان.
- كما يمكن انتظار استلام رسالة على الهاتف النقال تفيد بالأخبار من موقع الوزارة الرسمي.
- يمكن يتم متابعة أخبار الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد، ويتم الإعلان عنها هذا الشهر.
تطلع جميع المسجلين من قبل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 بينما تطلع المسجلين الجدد في المنصة للتعرف على موعد نتائج الأهلية، حيث يتقرر الإعلان عن نتائج الأهلية هذا الشهر، ديسمبر 2021، بينما تقرر أن تقوم وزارة الموارد بتحديد الأول من الشهر الهجري موعدا لإيداع رواتب الضمان ليتم الاستلام في أول جمادي الأولى 1443 الموافق الأحد 5 ديسمبر 2021.
الوسوم
موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المنظومة الاجتماعية المطورة الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها، وتقوم الوزارة في كل شهر بتحديد موعد صرف رواتب مستفيدي الضمان حسب التقويم الذي أقرته الوزارة، ما قامت بالإعلان عن موعد نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد ونتائج الاستحقاق للمسجلين من قبل في رابط الوزارة لضمان الاستمرار في الاستحقاق، وتقوم الوزارة أيضا بتحديد موعد تقديم التظلمات والتي يتم الرد عليها خلال شهرين.“بالهجري” موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 وموعد نتائج الأهلية
وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ألية خاصة بتسجيل المستفيدين من الدعم في الشهر الحالي، حيث قامت بإطلاق رابط النظام الاجتماعي المطور الجديد والذي تنتقل إليه معلومات المسجلين بالوزارة من قبل عليه بشكل تدريجي لحين أن يتم إيقاف الرابط القديم في 23 مايو 2022، ويتم أيضا الاستمرار في استقال التسجيلات الجديدة في الرابط المطور نفسه إلا أن الوزارة أعلنت عن منظومة جديدة للتعامل معهم بمنأى عن المسجلين من قبل.كيفية التعامل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد
تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيلات طلبات التسجيل وتحديث بيانات المستخدمين والمستفيدين من قبل على الرابط الجديد والذي جاء ضمن خطط المملكة في التطوير والتعديل في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وخاصة المؤسسات الحكومية، ليصل الدعم للمستحقين ولضمان توزيع أفضل لأموال الزكاة في المملكة، ويتم التسجيل وفق التوقيتات التالية:
- تم إطلاق رابط الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021.
- يستمر التسجيل في الرابط ويظل مفعلا لاستقبال التسجيلات الجديدة حتى 23 مايو 2022 ويتم بعدها إيقاف الرابط القديم.
- يتم الرد على نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في نظام الضمان المطور في الشهر الجاري، ديسمبر 2021.
- يقوم الحاصلين على الأهلية بالنظام المطور الجديد باستلام رواتب الضمان ابتداء من العام المقبل، يناير 2022.
- يتم استلام رواتب الضمان للمسجلين بالمنظومة من قبل في المواعيد المقررة لهم لشهر ديسمبر 2021.
- تقوم الوزارة باستقبال التظلمات على الأهلية ويتم الرد عليها في خلال شهرين.
تقوم الوزارة في كل شهر بتحديد الموعد المقرر لصرف رواتب المستفيدين ابتداء من العاشر من كل شهر ميلادي وحتى الثالث عشر، وقد تم استلام جميع رواتب الشهور الماضية، وأعلنت الوزارة الموعد الجديد لصرف رواتب شهر ديسمبر 2021 والتي تقرر لها أن تكون الأحد المقبل الموافق الخامس من ديسمبر 2021، الأول من شهر جمادي الأول 1443، وذلك تقديم لمواعيد الصرف وتغيير في الآلية المتبعة مسبقا، حيث يتقرر التسليم في بداية كل شهر هجري وقد يتم التأجيل يوما أو يومين حسب أيام العطلة.أسباب إيقاف رواتب الضمان بالنظام المطور
- أن يكون المسجلين في الوزارة غير جادين ولم يلزموا بتحديث البيانات في الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة، ابتداء من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.
- في حال قام المواطن بتسجيل بيانات خاطئة أو تلاعب في بيانات الاستحقاق.
- يقوم العاطلين بالاستمرار في البحث عن العمل ويتم إيقاف راتب الضمان إذا ثبت عدم جديته في البحث عن العمل.
- في حال وفاة صاحب المعاش يتم إيقاف الراتب تلقائيا.
|عدد أفراد الاسرة الواحدة
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
- يتم جمع راتب ودخل جميع أفراد الاسرة (راتب العمل أو رواتب الجهات والمؤسسات الاجتماعية).
- يقوم بخصم نسبة 50% من قيمة الراتب والدخل.
- يتم إضافة ما تم خصمة من الدخل غير المحتسب من الدعم الحكومي.
- يشمل هذا النظام الجميع باستثناء التأهيل الشامل.
يقوم المواطن السعودي المسجل في الوزارة والمستفيد من تلك المنظومة الاجتماعية من قبل وكذلك المسجلين الجدد بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي والتعرف على الأخبار، ويتم الاستعلام عن إيداع الرواتب والأهلية بالخطوات التالية:
- يتم استعمال “رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد“.
- يتم التسجيل برقم الهوية الوطنية والرقم السري للمسجلين من قبل.
- يقوم المسجلين الجدد باختيار إنشاء حساب جديد ويتم اتباع الخطوات.
- يتم الدخول على ايقونة الاستعلام عن راتب الضمان.
- كما يمكن انتظار استلام رسالة على الهاتف النقال تفيد بالأخبار من موقع الوزارة الرسمي.
- يمكن يتم متابعة أخبار الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد، ويتم الإعلان عنها هذا الشهر.
تطلع جميع المسجلين من قبل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa 1443 بينما تطلع المسجلين الجدد في المنصة للتعرف على موعد نتائج الأهلية، حيث يتقرر الإعلان عن نتائج الأهلية هذا الشهر، ديسمبر 2021، بينما تقرر أن تقوم وزارة الموارد بتحديد الأول من الشهر الهجري موعدا لإيداع رواتب الضمان ليتم الاستلام في أول جمادي الأولى 1443 الموافق الأحد 5 ديسمبر 2021.
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