www.my.gov.sa رابط تقديم طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي والذي يتم إرساله بالبريد أو عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الديوان الملكي لطلب المساعدات والتواصل بين الجهة الحاكمة بالمملكة والشعب، حيث تحرص المملكة على إيجاد عدد من القنوات للتواصل والتقارب بين الجهة الحاكمة والشعب بما يوفر التواصل الأفضل وتقديم الخدمات والدعم المطلوب، كما تقوم المملكة من خلال المؤسسات الاجتماعية العديدة، الحكومية والجهات الخاصة، بتقديم عدد من أنواع الدعم والتي تستهدف به الجهات الفقيرة والمحتاجة.

الديوان الملكي www.my.gov.sa تقديم طلب مساعدة مالية بالمملكة 1443 والفئات المستحقة

يحرص خادم الحرمين الشريفين عن تقديم كل الدعم اللازم للشعب الذي ولّي عليه حيث يحرص الملوك الحاكمين بالمملكة على مر الأزمنة على التميز في تقديم المساعدات والدعم لكل من يطرق الباب في طلب المساعدة، ويأتي ذلك ضمن الدور السامي لهم كحام للمملكة وأيضا في إطار العمل الإنساني الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين عن كل الجهات الاجتماعية والإنسانية بالمملكة، حيث يحرص على تقديم يد العون للمديونين والراغبين في الحصول على مكرمة من جلالة الملك.

المساعدات المالية في المملكة

تقوم العديد من الجهات في المملكة العربية السعودية على مدار السنوات بالتسابق في تقديم أفضل أنواع الدعم للفئات الفقيرة والمحتاجين وكذلك المديونين والغارمين، ومن تلك الجهات مؤسسات حكومية ومؤسسات خيرية خاصة، ويكون مثلا للجهات الحكومية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تستقبل أموال الزكاة من مؤسسة الزكاة السعودية، الجهة الرسمية لدفع أموال الزكاة على الأموال والصدقات، ويتم إعادة توجيهها للفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض وجميع الفئات المستحقة للدعم بالمملكة، ويكون أيضا مثالا للمؤسسات الخيرية الخاصة مؤسسة الراجحي والتي تقوم فيها مجموعة الراجحي القابضة بتقديم أموال زكاتها للفئات الفقيرة، وتكون تحت إشراف المملكة.

شكل طلب تقديم المساعدة المالية من الديوان الملكي

حيث يكون على الراغبين في الحصول على الدعم المادي من المؤسسة السامية تقديم الطلبات، حيث يمكنهم تقديم الطلب عبر الرابط الرسمي للديوان الملكي ويتم استكمال الطلب بالطريقة المطلوبة، أو الحصول على شكل وصيغة الطلب وإرساله عبر البريد السعودي إلى الديوان الملكي، ويتم الالتزام بصيغة الطلب الرسمية والمحددة، ويتسلم الطلب عدد من مكاتب المتابعة والمراقبة بالقصر الملكي ويتم جدولته وتحديد موعد الرد عليه، بعد أن يتم دراسته جيدا وضمان البيانات الصحيحة للمسجلين وضمان الاستحقاق، ويشمل طلبات الحصول على الدعم الطلبات المالية للمساعدة على تسديد الديون أو فك السجن على الغارمين وكذلك طلب الدعم السكني أو طلبات الحصول على أرض، بينما تقوم عدد من المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المملكة الرسمية باستلام طلبات أيضا بالحصول على الدعم ولكن يتم بآلية أخرى.

اسم المواطن، على أن يكون من الجنسية السعودية.

العنوان وبيانات الهوية الوطنية.

رقم الهاتف النقال.

تسجيل عنوان السكن.

البريد الإلكتروني.

تحديد سبب الإرسال ونوع المعونة المطلوبة.

يقوم المواطن السعودي بالدخول على “رابط الديوان الملكي” الرسمي. لتقديم الشكاوي يتم اختيار أيقونة “تقديم شكوى”. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر منصة الدخول الوطني الموحدة. يتم ملئ نموذج الشكوى ويقوم المواطن بالإرسال. يتم متابعة الشكوى من الموقع. للدخول على الموقع لتقديم الطلب يتم اختيار ايقونة “الموقع الإلكتروني”. يتم الدخول على خدمة “تواصل” الديوان الملكي السعودي. يقوم المواطن بمليء النموذج المطلوب ويتم إرساله. كما يمكن الإرسال عبر البريد عبر “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كما يتم الإرسال عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected] يمكن الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000 ومن خارجها على رقم 920030003.

البيانات التي يتم تسجيلها في طلب المساعدة الماليةكيفية تسجيل طلب المساعدة من الديوان الملكي

بكون الرابط الرسمي في الديوان الملكي www.my.gov.sa والذي يتم فيه تقديم طلب مساعدة مالية بالمملكة 1443 ليس الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها الحصول على الدعم والمساعدة حيث يكون في المملكة العديد من المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باستقبال طلبات المعونة وفق عدد من الشروط والآليات، كما تستقبل منصة إحسان تسجيل الراغبين في الحصول على الدعم واهل الخير كذلك، وتكون الفئات المستحقة لهذا الدعم وفق شروط عامة للقبول والاستحقاق.