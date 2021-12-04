بنك التنمية يقدم تمويل الأسرة والأسر المنتجة وشروط وخطوات التسجيل في برنامج زود الإدخاري

بنك التنمية يقدم العديد من التمويلات المختلفة والتي تعمل على مساعدة الأسر الفقيرة والأسر الأكثر إحتياجا، كما يقدم تمويلات مختلفة للأسر المنتجة وكذلك قروض ميسرة قرض الأسرة والعديد من التمويلات المختلفة بشروط ميسرة للغاية، حيث تتيح الخدمة التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية، تقديم قروض بدون فوائد عن طريق الجهات المتعاونة للمشاريع متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم و لحسابهم الخاص، وكما يقدم برنامج ادخاري مدعوم يستهدف عملاء القروض الاجتماعية حيث يساعدهم على ادخار مبالغ مالية شهرية تغطي احتياجاتهم المستقبلية على المدى القصير من خلال خطة ادخارية مبسطة، حيث يقوم البنك بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة لتحقيق أهداف البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ومن خلال المقال سوف نذكر و نوضح شروط طلب الحصول على الأنواع المختلفة من القروض وطريقة ورابط التقديم بالتفصيل.

يتراوح عمر الشخص المتقدم من الفئات المستحقة ما بين 18 – 65 سنة. يشترط أن لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري يجب أن يكون الدخل الشهري للشخص الراغب في الحصول على التمويل كحد أقصى 10 آلاف ريال سعودي من غير دخل النشاط. تقديم إثبات سكن مقبول لدى البنك. ضرورة إصدار شهادة تفيد بأن الأسرة منتجة، ومن الطبيعي أن يكون مذكور بالشهادة نوع النشاط.

الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية اختيار أيقونة منتجات الأفراد ثم اختيار أيقونة تمويل الأسرة المنتجة الدخول على رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة. قراءة الشروط واللائحة الخاصة بهذا التمويل بشكل جيد عند طريقة التقديم يتم الضغط على رابط أصدر شهادة أسرة منتجة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة أو اتباع طريقة التقديم الأخرى وهي ادخل وقدم على طلب تمويل. التأكد من كتابة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح

ضرورة قراءة الشروط والأحكام والالتزامات الخاصة بتمويل البنك جيداً قبل بدء مرحلة التسجيل. بمجرد الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك تبدأ عملية التسجيل إمكانية تقديم طلب الاشتراك في برنامج الإدخاري عبر الموقع الرسمي للبنك. يقوم الشخص المستفيد بتسجيل على خدمات بنك التنمية الاجتماعية للحصول على التمويل الذي يرغب فيه سواء كان أسرة أو ترميم أو كنف أو آهل أو زواج.

شروط التقديم في تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الإجتماعية:خطوات التقديم في تمويل الأسر المنتجة:شروط الإشتراك في برنامج زود الإدخاري:شروط التقديم في تمويل الأسرة ببنك التنمية:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر إنه يجب توافر شروط خاصة للحصول على تمويل الأسرة، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسبة

ضرورة أن يكون من الفئات المستحقة الذي أوضحها البنك

ليس له سجل تجاري

التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة : الهوية الوطنية، العنوان الوطني، رقم حساب الآيبان، الجوال المسجل في أبشر.

ونذكر إنه تختلف الأوراق المطلوبة والمستندات باختلاف حالة المتقدم.

الدخول على الرابط الرسمي موقع بنك التنمية الاجتماعية المذكور أعلى المقال. اختيار منتجات الأفراد ثم تحديد تمويل الأسرة التأكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومنها رقم الهوية وتاريخ الميلاد والدخل الشهري والبريد الإلكتروني. تقوم الإدارة من التأكد عن كافة البيانات التي تم تقديمها في حالة مطابقة البيانات ببيانات الجهة الإدارية يتم تحويل المبلغ الخاص بالتمويل إلى الحساب البنكي للشخص المستفيد. بمجرد مراجعة البيانات تقوم الإدارة بإرسال رسالة تحتوي على موعد استلام وصرف القرض ومن الجدير بالذكر إنه يتم تحصيل الأقساط من خلال نظام سداد، ويتم تحديد قيمة القسط بناءً على قيمة دخل الشخص المتقدم كنوع من النسبة والاتفاق على ذلك، وفي حالة أن المستفيد موظف حكومي يتم استقطاع نسبة السداد من مرتبه.

خطوات التقديم في تمويل الأسرة: