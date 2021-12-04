مسلحون يقتلون العشرات بهجوم وسط مالي

قالت السلطات المحلية إن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل في وسط مالي، الجمعة، عندما فتحوا النار على حافلة تنقل ركابا إلى سوق محلية، في أحدث هجوم دموي بمنطقة تشهد تمردا عنيفا.

وهاجم المسلحون الحافلة لدى مرورها على طريق من قرية سونجو إلى سوق في باندياجرا، التي تبعد عنها عشرة كيلومترات، حسبما قال مولاي جيندو رئيس بلدية بلدة بانكاس القريبة.

وأضاف جيندو: "أطلق مسلحون ... النار على الحافلة، مزقوا الإطارات وفتحوا النار على الناس".

وأوضح جيندو، ومسؤول محلي آخر تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أنه تأكد مقتل 31 على الأقل، وهناك كثيرون آخرون بين قتيل ومفقود.

وتقع القرى في قلب إقليم موبتي، الذي يشهد أعمال عنف من جانب متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وأظهرت مذكرة أمنية داخلية، قدمها مصدر، أن فرق الاستجابة الأولية بموقع الهجوم عثرت على 25 جثة محترقة في الحافلة.

وتزايدت هجمات المتشددين في أرجاء منطقة الساحل الأفريقي، فيما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.