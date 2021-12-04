بسبب علاقة لقاح كورونا بالإيدز .. محكمة تحقق مع الرئيس البرازيلى

جدة - نرمين السيد -

واتخذ القاضى أليشاندرى دى مورايس هذا القرار استجابة لمطلب لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التى اتهمت بولسونارو فى أكتوبر بارتكاب 9 جرائم فى سياساته للتعامل مع وباء كورونا، بما فيها "جرائم ضد الإنسانية".

ويعنى هذا القرار أنه سيتابع عن كثب التحقيق الذى سيجريه المدعى العام، حيث لا تجرى المحكمة العليا أى تحقيقات.

وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلى قد قدمت تقريرها الواقع فى حوالى 1300 صفحة حول الجرائم المحتملة لبولسونارو إلى مكتب المدعى العام فى أكتوبر الماضي، لكن آفاق القضية لا تزال غامضة، إذ أن المدعى العام الحالى تم تعيينه من قبل بولسونارو نفسه.

وأدلى الرئيس البرازيلى الرافض للتطعيم ببعض التصريحات المثيرة للجدل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزعم أنها قد تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز).

وحجب موقعا "يوتيوب" و"فيسبوك" صفحات بولسونارو بعد هذه التصريحات لنشره معلومات كاذبة عن فيروس كورونا.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز قد أكد أن اللقاحات المعتمدة من قبل السلطات الصحية آمنة لمعظم الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالإيدز.