mot.gov.iq رابط تسجيل بطاقة تموين عبر رابط منصة تسجيل وزارة التجارة بالبوابة الإلكترونية للتواصل والتسجيل، حيث تطالب الوزارة عبر منصتها على تويتر من المستفيدين من خدمات الوزارة وصرف المستحقات التموينية تحديث بياناهم عبر الدخول على الحساب الرسمي للأفراد كما يمكن إضافة أفراد جدد على الاستفادة من البطاقة، ويكون على المنصة مراجعة الطلبات والتأكد من المستمسكات المقدمة والتي تثبت وجود مولود جديد داخل تلك الاسرة واستحقاق الفرد والأسرة لدعم الوزارة والحصول على السلع التموينية المدعمة من الدولة.

البوابة الإلكترونية mot.gov.iq منصة تسجيل بطاقة تموين 2021 فرد جديد عبر وزارة التجارة

في إطار التطوير المستمر في منظومة دعم السلع في وزارة التجارة العراقية أعلن السيد علاء الجبوري وزير التجارة العراقي في لقاء رسمي له بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن الوزارة تقوم بتحديث المنومة بشكل مستمر، حيث تقوم الوزارة بالإقبال على مشروع البطاقة الإلكترونية للمستفيدين من صرف المستلزمات التموينية وذلك بواسطة لجنة عالية المستوى في التعامل الرقمي والإلكتروني وأيضا البحث والمراجعة لإحداث منظومة من الدعم الموثق لدى قاعدة البيانات العامة للدولة والتي تمتع التلاعب بالدعم والسلع التموينية وتحديد أعداد المستفيدين الحقيقيين من الدعم دون التلاعب بالسلة الغذائية المدعوة من الدولة.

حيث كان تصريح السيد الجبوري كالتالي:

“الوزارة تتابع باهتمام كبير المستوى الذي وصله تنفيذ البرنامج لما له دور في توجيه البطاقة التموينية الى مستحقيها، فضلا عن وسائل الدعم التقني الذي يقدمه البرنامج في الحد من التجاوزات التي تحصل في اعداد المستفيذين من النظام”. “نرى ان هناك بطء في انجاز البرنامج الامر الذي لابد من تداركه من خلال التنسيق عالي المستوى مع برنامج الامم المتحدة وتسهيل مهامه في الانتهاء من تفاصيل تسجيل المعلومات واثبات المفهوم خاصة وان فريق العمل اصبح يمتلك كافة المعلومات التي تتيح له اكمال المهمة وانطلاق المشروع من خلال اختيار بيئة تجريبية في المناطق الغنية في مركز مدينة بغداد”

خطوات استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة العراقية. يقوم بكتابة رمز التحقق لتتمكن من الدخول على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية. يتابع المواطن خدمات الوزارة وأخر الأخبار. يتم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية. يمكن تقديم الشكاوى عبر خدمة راقبني. قراءة التعليميات جيدا قبل التسجيل. يتم الدخول على صفحة التسجيل. يقوم المواطن بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يمكن عمل حساب جديد على المنصة.

وتقوم البوابة الإلكترونية العامة لوزارة التجارة بالإعلان عن كل ما يخص الوجبات الجديدة من السلع التموينية وأيضا الدقيق وفق أليات خاصة في التسجيل والتحديث، كما تقوم بتطوير الآليات السابقة فيها والتي كان يتم اختراقها بشكل كبير من عدد من غير المستحقين للتلاعب بالدعم المدعوم من الوزارة، وتتيح الوزارة رابط mot.gov.iq منصة تسجيل بطاقة تموين 2021 فرد جديد عبر وزارة التجارة في عدد من التوقيتات على أن يتم مراجعة جميع التسجيلات للتأكد من الاستحقاق.