بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية وخافي العيوب في 10 دقائق

من اكثر مستحضرات التجميل التي يمكن استعمالها بكثرة من قبل الفتيات هو كريم الاساس، حيث يستخدم هذا الكريم في تفتيح وتوحيد لون البشرة السمراء والحصول علي بشرة بيضاء وموحدة وصافية وخالية من العيوب، فأن كريم الاساس الذي يباع في الاسواق قد يحتوي علي مركبات كيميائية ضارة قد تتلف البشرة وتدهورها، وذلك من خلال الاستخدام المستمر لكريم الاساس وهو يعمل علي وجود التهابات بالبشرة ومع مرور الوقت تظهر حساسية او يحدث تهيج بالجلد او تكوين حب الشباب.

فتجنبا لحدوث كل هذه الاشياء تلجا الفتيات الي استخدام الخلطات والوفات الطبيعية لتفتيح البشرة وفي نفس الوقت المحافظة فتقوم بالبحث عن عمل كريم الاساس ولكن بمكونات طبيعية، حيث ان هذه المكونات جميعها موجود في اي بيت وكل مكون منها يفيد صحة البشرة بشكل كبير وايضا كريم الاساس الطبيعي يساعد علي جميع المشكلات المتعلقة بالبشرة مثل علاج الحروق الناتجة من التعرض الكثير لاشعة الشمس الضارة.

مكونات عمل كريم الاساس بالنشا

وكذلك يساعد علي إزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة بالوجه ويعطي للبشرة عند استخدامه نضارة واشراقة جذابة تعمل علي لفت الانظار من قبل الاخرين، فالمكون الاساسي لهذا الكريم هو النشا حيث انه مادة من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في الغناية والاهتمام بالبشرة فيمكن ان يستخدم النشا في عدد كثير من الوصفات الطبيعية حيث ان النشا له فوائد عديدة للبشرة فمن اهمها تفتيح وشد الوجه وهو يستخدم كبديل للمكياج.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

كمية بسيطة جدا من احمر الخدود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

كمية من ماء الورد.

ملعقة واحدة من جل الصبار.

قومي بتجهيز اناء مناسب ونضع في هذا الاناء ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ثم نضيف اليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام، وبعد ذلك نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ثم نضيف كمية بسيطة جدا من احمر الخدود.

ثم يتم تقليب كل هذه المكونات بشكل جيد وبعد ذلك قومي بوضع كمية من ماء الورد ولكن وضعها يكون علي حسب القوام، ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام يشبه كريم الاساس الجاهز.

ومن الممكن ان نضيف كمية من النشا اذا كان لونه غامق واذا كان لون الخليط فاتح ممكن ان نضيف رشة بسيطة من الكاكاو وهذا يتوقف علي لون البشرة.

ثم نضيف ملعقة واحدة من جل الصبار ويتم وضعه في وعاء ونتركه حين استخدامه.

طريقة تحضير كريم الاساس بالنشا