تدمير منصة لإطلاق الصواريخ وورشة لتصنيع الألغام تابعة لميليشيات الحوثى

جدة - نرمين السيد - وقال تحالف دعم الشرعية فى اليمن: "دمرنا منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة الخبراء جنوب صنعاء"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فى تغريدة على حسابها فى تويتر.

وأضافت الوكالة فى تغريدة ثانية نقلا عن التحالف: "دمرنا ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات فى صنعاء".

وأكد التحالف أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وفى وقت سابق ليلة السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى صنعاء.

وطالب تحالف دعم الشرعية فى اليمن المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وتأتى ضربات السبت، بعد يومين من إعلان التحالف عن توجيه ضربة جوية لـ"هدف عسكرى مشروع" فى صنعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الضربة استهدفت "موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي".