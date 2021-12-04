بايدن : لا أقبل خطوطا حمراء بشأن أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه سيجرى "نقاشا طويلا" مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أنه لن يقبل أى "خطوط حمراء" بشأن تلك الأزمة.





وأضاف بايدن فى تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد أمس الجمعة: "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجرى نقاشا طويلا مع بوتين"، وقال: "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".

وذكر بايدن أنه يعمل على وضع "حزمة شاملة وذات مغزى من المبادرات" من شأنها أن تجعل "من الصعب جدا" على الرئيس الروسى "غزو أوكرانيا"، حسب تعبيره.

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندى بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلا عن تقارير للمخابرات تزعم أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكرى واسع النطاق فى نهاية يناير.

من جانبها، تنفى موسكو نيتها مهاجمة أوكرانيا، متهمة كييف بدورها بحشد قواتها على الحدود.

واتهم وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف الغرب بدفع كييف للقيام بخطوات معادية ضد روسيا، مشيرا إلى أن نشاط حلف الناتو يؤجج الوضع قرب حدود روسيا الغربية.

وأكد بوتين فى وقت سابق، أنه بالنسبة لروسيا "خلق التهديدات العسكرية من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودها"، هى من الخطوط الحمراء، معربا عن أمله فى أن "تسود روح المسؤولية والفطرة السليمة فى الغرب، وألا يتم تجاوز الخطوط الحمراء فى العلاقات مع روسيا".

وقال الكرملين إن الاجتماع المقبل بين بوتين وبايدن سيجرى على شكل مؤتمر فيديو، وأن الطرفين لم يتفقا بعد على موعد محدد لعقده، وتجرى مناقشة عدة خيارات، بما فى ذلك يوم 7 ديسمبر.