أمريكا تعلن وجود متحور أوميكرون فى 10 ولايات على الأقل

جدة - نرمين السيد - وأشارت السلطات إلى أن المتحور وجد فى ولايات (ميريلاند، ويوتا، وميزوري، وبنسلفانيا، ونيويورك، وكولورادو، ومينيسوتا، وكاليفورنيا، وهاواي، ونبراسكا).

وأوضحت أنه من المحتمل أن يكون هذا المتحور فى ولايات أخرى، حيث تواصل السلطات إجراء الاختبارات؛ لتقصى الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الإصابة الأولى بالمتحور بالولايات المتحدة كانت قد اكتشفت، الأربعاء الماضي، فى ولاية كاليفورنيا لشخص كان قد سافر مؤخرا إلى جنوب أفريقيا، وأكثر عدد من الإصابات وجد فى نيويورك حتى الآن، حيث هناك 5 أشخاص فى تلك الولاية حتى الآن، حسبما أعلنته كاثى كوتشول حاكمة الولاية.

وأثار متحور (أوميكرون) الفزع فى أنحاء العالم؛ بسبب أن هناك 30 تغيرا مختلفا يحدث لهذه السلالة بالمقارنة لنظيرتها السابقة.​