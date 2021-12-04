موعد مباراة السعودية اليوم وفلسطين في كأس العرب والأخضر للتعويض

ننشر لكم موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم السبت في الجولة الثانية من كأس العرب محط أنظار الجمهور السعودي، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب السعودي في المباراة الأولى أمام الاردن بنتيجة هدف دون رد، ويسعى المنتخب السعودي لإعادة الأمور لنصابها الصحيح والفوز على فلسطين من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب والمقامة تحت رعاية الفيفا.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

من المرتقب أن تقام مباراة السعودية وفلسطين في تمام العاشرة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة، ومن المرتقب أن تقوم قناة Bein sports بنقل مباراة السعودية وفلسطين عبر التردد المفتوح لها وبتعليق المعلق خليل البلوشي، تسعى السعودية أمام فلسطين إلى الفوز ولا شئ غير الفوز خاصة وأن منتخب السعودية يشارك أمام فلسطين بتشكيل من منتخب الشباب وخمس لاعبين من لاعبي المنتخب الأول وهو الأمر الذي يضع مزيدا من التحدي على المنتخب السعودي للعبور للدور التالي في كأس العرب.

ترتيب مجموعة السعودية قبل مواجهة فلسطين

يذكر أن السعودية تدخل مواجهة فلسطين في الجولة الثانية وهي في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، بينما تحتل فلسطين المركز الأخير بدون رصيد هي الأخرى، فيما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقاسما هذا المركز مع الأردن صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبتفوق المغرب بفارق الأهداف.

الفوز هو هدف السعودية أمام فلسطين

يدخل منتخب السعودية مواجهة فلسطين وعينه على الفوز ولا شئ غيره، وتواجه السعودية فلسطين للمرة الثالثة على مستوى كأس العرب، وكانت السعودية قد فازت في نسخة 1992 بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما كان التعادل في نسخة 2012 بهدفين لكل منتخب، وهو الأمر الذي يجعل فرص السعودية على الورق أقوى من فلسطين والتي تدخل المباراة هي الأخرى محاولة الحفاظ على حظوظها في التأهل للدور الثاني من كأس العرب.

كان فراس البريكان، لاعب منتخب السعودية قد عاد للتدريبات الجماعية رفقة زملائه، وكان البريكان قد تغيب في المباراة الأولى بسبب صحي، ويسعى المنتخب السعودي إلى محاولة الفوز على فلسطين في الجولة الثانية من مباريات كأس العرب ويسعى للفوز بشكل كبير من أجل عبور الدور الثاني من بطولة كأس العرب.

يذكر أن السعودية لن ترضى بأقل من الفوز على فلسطين من أجل الحفاظ على الحظوظ في التأهل للدور الثاني، خاصة وأن شباب السعودية يسعون بكل قوة لإثبات قوتهم وجدارتهم في إحراز المزيد من الأهداف من أجل تحقيق المزيد والتقدم إلى الدور الثاني في دور الثمانية ووقتها ستكون للمباريات حسابات أخرى ويمكن التقدم لأبعد الأدوار.

هذا ويدخل منتخب السعودية مباراة فلسطين بمزيد من التركيز من أجل تعويض الخسارة في المواجهة الأولى، ويحاول منتخب السعودية تحقيق الفوز من أجل ضمان النقاط الثلاث الأولى في تلك المواجهة الهامة والمرتقبة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية حيث لن يكون أمام الأخضر بديلا سوى الفوز.