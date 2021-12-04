رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وموعد التسجيل في أبشر

ننشر رابط التقديم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة برتبة (جندي) والتي تنطلق عبر منصة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية السعودية، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أكدت فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (رجال) برتبة (جندي).

رابط التقديم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

يمكن التقديم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة عبر منصة أبشر توظيف.

يذكر أن طلبات القبول سيتم استقبالها خلال الفترة من الاثنين 2/5/1443 هجريا وحتى السبت 7/5/1443 هجريا. من خلال منصة أبشر توظيف لكل المتقدمين في وظائف أمن الحج والعمرة.

شروط القبول في وظائف أمن الحج والعمرة

حددت قوات أمن الحج والعمرة مجموعة من الشروط من أجل القبول في الوظائف الشاغرة والمتاحة من خلال منصة أبشر توظيف.

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء المتقدمين الذين نشأوا خارج المملكة لخدمة الدولة.

أن يكون المتقدم في وظائف أمن الحج والعمرة لديه مؤهل عالي وهو الثانوية العامة فيما أعلى.

يجب أن يكون هناك لياقة بدنية متناسبة بين الوزن والطول بالنسبة للمتقدمين في وظائف قوات أمن الحج والعمرة.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك كما يشترط أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في أي من قضايا الشرف والأخلاق.

يجب في حالة الزواج أن تكون الزوجة سعودية.

يجب أن يجتاز المتقدم في وظائف أمن الحج والعمرة كل اختبارات القبول وكذلك المقابلات الشخصية.

يشترط كذلك أن يكون هناك معادلة لشهادة التخرج كما يشترك التصديق عليها من قبل وزارة التعليم وذلك حال صدور تلك الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون قد تم فصل المتقدم من أي من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

موعد التقديم في وظائف أمن قوات الحج والعمرة

كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية قد أكدت فتح باب القبول كما هو موضح في منصة أبشر للتوظيف بخصوص وظائف قوات أمن الحج والعمرة من الاثنين 2/5/1443 هجريا وحتى السبت 7/5/1443، ويجب أن يتم ملئ البيانات بمنتهى الدقة، حيث سيتم استبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

هذا وينطلق التقديم في وظائف أمن قوات الحج والعمرة يوم الإثنين القادم ولمدة أسبوع، وأكدت وزارة الداخلية على أهمية الدقة في تقديم وتسجيل كل البيانات وبشكل مستمر من اجل مزيد من التأقلم والتأكد من صحة البيانات خاصة وأنه سيتم استبعاد أي متقدم لوظائف أمن قوات الحج والعمرة حال تقديم أي بيانات خاطئة.

هذا ويحرص الكثير من الشباب والمقيمين في السعودية على التقديم في وظائف أمن قوات الحج والعمرة من أجل الإستفادة من المزايا التي تقدمها تلك الوظائف من الرواتب والرعاية الصحية، كما أنها تشترط وجود معدل كبير من اللياقة البدنية، حيث يخضع المتقدم لوظائف أمن الحج والعمرة إلى المزيد من الاختبارات وخاصة اختبارات اللياقة البدنية من أجل الاختبار قبل الاختيار النهائي.