نيجيريا: مقتل 7 جنود فى هجوم إرهابى واشتباكات مع داعش شمال شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإن مقاتلين من "تنظيم داعش - ولاية غرب إفريقيا"، المعروف باسم إيسواب، كانوا على متن شاحنات عدة مزودة بأسلحة آلية، وهاجموا هذه القاعدة الواقعة فى مدينة ران مساء أمس الجمعة، ما تسبب فى اندلاع مواجهات عنيفة مع عسكريين نيجيريين.

وبحسب المصدر العسكرى، تمكنت القوات النيجيرية من التصدى للهجوم، إلا أنهم فقدوا 7 جنود خلال الاشتباكات.

فيما أجبر الهجوم سكان هذه المدينة على الفرار من منازلهم، حيث تقع مدينة ران على بعد 175 كيلومترًا من مايدوجورى، عاصمة ولاية بورنو، ويسعى الجيش هناك لإنهاء تمرد اندلع قبل 12 عامًا.

يذكر أن "تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا" تأسس فى عام 2016، إثر انشقاق عن "بوكو حرام"، حيث أدى النزاع إلى نزوح نحو مليونى شخص فى شمال شرق نيجيريا، كما امتدت العمليات الإرهابية للتنظيم إلى الدول المجاورة.