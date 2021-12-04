قرض حسن بنك ناصر احصل الآن على قرض بدون فوائد وتمويلات حسنة لأصحاب المعاشات

احصل الآن على قرض حسن بنك ناصر قرض بدون فوائد وتمويلات حسنة لأصحاب المعاشات، يسعى الكثير من الكادحين وأصحاب المرتبات الضعيفة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال قرض حسن لإقامة مشروع يدر دخلا إضافيا لتحسين الأحوال المعيشية ومن هنا يقوم بنك ناصر الاجتماعى بإتاحة القرض الحسن لأصحاب المرتبات الحكومية أو تأمينات اجتماعية ( معاشات ) بدون فوائد على الإطلاق من باب التكافل الاجتماعى وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية ويكون القرض بحد أقصى 10000 جنيه بدون فوائد ويسدد على 36 شهر ومن المميزات التى يتيحها بنك ناصر الاجتماعى أنه فى حالة وفاة الشخص المقترض يتم إسقاط باقى أقساط القرض من عليه. قرض حسن بنك ناصر شروط الحصول على القرض أن يكون المقترض من أصحاب المرتبات قد أمضى مدة فى العمل لا تقل عن 3 سنوات.

أن يقدم المقترض ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة على أن يتم تحويل الأقساط أو المرتب على بنك ناصر الاجتماعي.

فى حال الاقتراض بضمان المعاش يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 20 سنة.

وإذا تم الاقتراض بضمان المعاش يتم تحويل المعاش بالكامل على بنك ناصر الاجتماعي.

كما يتم تقديم ضامن من الجهاز الإداري بالدولة. التمويل الحسن من بنك ناصر الاجتماعي (الأوراق المطلوبة والمستندات) صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض بشرط أن تكون ساريه حتى تاريخ استلام القرض.

أن يتم تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن له من الجهاز الإدارى بالدولة والمستفيد من القرض.

أن يتم تقديم مفردات مرتب (معاش) لكل من المقترض والضامن.

فى حال الاقتراض للزواج يتم تقديم قسيمة الزواج الأصلية (للمسلمين) وللطوائف المسيحة على ألا يمضي عليها أكثر من 7 سنوات.

وإذا تم الاقتراض للعلاج يتم تقديم ما يفيد من شهادة صحية حديثة ومعتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وليس المستشفيات الخاصة.

أما إذا كان الاقتراض لأحد الحالات الملحة والطارئة يتم تقديم المستندات التى تثبت الحالة الطارئة موثقة ومعتمدة من جهة الاختصاص.

والحالات الطارئة مثل حدوث الحرائق والهدم والضرر الذى يقع على المواطن لأى سبب من الأسباب. الفئات المستحقة للقرض الحسن أصحاب المرتبات.

أصحاب المعاشات.

ورثة أصحاب المعاشات. قرض حسن بنك ناصر شروط الحصول على القرضالتمويل الحسن من بنك ناصر الاجتماعي (الأوراق المطلوبة والمستندات)الفئات المستحقة للقرض الحسن الوسوم

احصل الآن على قرض حسن بنك ناصر قرض بدون فوائد وتمويلات حسنة لأصحاب المعاشات، يسعى الكثير من الكادحين وأصحاب المرتبات الضعيفة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال قرض حسن لإقامة مشروع يدر دخلا إضافيا لتحسين الأحوال المعيشية ومن هنا يقوم بنك ناصر الاجتماعى بإتاحة القرض الحسن لأصحاب المرتبات الحكومية أو تأمينات اجتماعية ( معاشات ) بدون فوائد على الإطلاق من باب التكافل الاجتماعى وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية ويكون القرض بحد أقصى 10000 جنيه بدون فوائد ويسدد على 36 شهر ومن المميزات التى يتيحها بنك ناصر الاجتماعى أنه فى حالة وفاة الشخص المقترض يتم إسقاط باقى أقساط القرض من عليه. قرض حسن بنك ناصر شروط الحصول على القرض أن يكون المقترض من أصحاب المرتبات قد أمضى مدة فى العمل لا تقل عن 3 سنوات.

أن يقدم المقترض ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة على أن يتم تحويل الأقساط أو المرتب على بنك ناصر الاجتماعي.

فى حال الاقتراض بضمان المعاش يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 20 سنة.

وإذا تم الاقتراض بضمان المعاش يتم تحويل المعاش بالكامل على بنك ناصر الاجتماعي.

كما يتم تقديم ضامن من الجهاز الإداري بالدولة. التمويل الحسن من بنك ناصر الاجتماعي (الأوراق المطلوبة والمستندات) صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض بشرط أن تكون ساريه حتى تاريخ استلام القرض.

أن يتم تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن له من الجهاز الإدارى بالدولة والمستفيد من القرض.

أن يتم تقديم مفردات مرتب (معاش) لكل من المقترض والضامن.

فى حال الاقتراض للزواج يتم تقديم قسيمة الزواج الأصلية (للمسلمين) وللطوائف المسيحة على ألا يمضي عليها أكثر من 7 سنوات.

وإذا تم الاقتراض للعلاج يتم تقديم ما يفيد من شهادة صحية حديثة ومعتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وليس المستشفيات الخاصة.

أما إذا كان الاقتراض لأحد الحالات الملحة والطارئة يتم تقديم المستندات التى تثبت الحالة الطارئة موثقة ومعتمدة من جهة الاختصاص.

والحالات الطارئة مثل حدوث الحرائق والهدم والضرر الذى يقع على المواطن لأى سبب من الأسباب. الفئات المستحقة للقرض الحسن أصحاب المرتبات.

أصحاب المعاشات.

ورثة أصحاب المعاشات. قرض حسن بنك ناصر شروط الحصول على القرضالتمويل الحسن من بنك ناصر الاجتماعي (الأوراق المطلوبة والمستندات)الفئات المستحقة للقرض الحسن

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