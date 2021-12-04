ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون فى فرنسا إلى 12 حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الصحة العامة المكلفة خصوصا مراقبة تطور الجائحة، على موقعها الإلكتروني، إنه أبلِغ عن ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بالمتحور أوميكرون فى فرنسا". بذلك يرتفع إلى 12 عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمتحور الجديدة فى البلاد. وأشارت السلطات إلى أن "المرضى عزلوا أنفسهم فى منازلهم وتم تنفيذ التدابير الخاصة بتحديد الأشخاص المخالطين لهم".

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