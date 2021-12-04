مفوضية اللاجئين: ملايين الأفغان يتضورون جوعا مع اقتراب الشتاء

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن الحرب وانعدام الأمن فى أفغانستان أدى إلى نزوح وتشريد 5ر3 مليون شخص داخل البلاد، وهم على شفا حافة الفقر فى ظل اقتراب فصل الشتاء.





وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية لشئون اللاجئين، حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن العائلات النازحة تفتقر إلى المأوى والملابس والحطب لتدفئة منازلهم، مضيفا أنهم بحاجة أيضا إلى الطعام والأدوية والإمدادات الأخرى للبقاء على قيد الحياة.

وتابع قائلا: "تتفاقم الأزمة الإنسانية فى أفغانستان، والمجاعة وصلت الآن إلى مستوى غير مسبوق فى البلاد، 23 مليون أفغانى يشكلون 55% من سكان البلاد يواجهون أعلى مستوى من الفقر ويواجه تسعة ملايين منهم المجاعة".

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية آخذ فى الازدياد، والمستشفيات مكتظة بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وثلاثة ملايين من هؤلاء الأطفال فى مرحلة حرجة، مشيرا إلى أن مليون طفل أفغانى يعانون من سوء التغذية على وشك الموت، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى ما يصل إلى 375 مليون دولار للقيام بعمليات إنسانية خلال هذا العام وموسم الشتاء فى العام المقبل.

وتمر أفغانستان بأسوأ وضع إنسانى يحتمل أن يكون فى الوقت الحالى، حيث تم تسريح ملايين الأشخاص، وتعطل النظام المصرفى، ووصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وتضاعفت أسعار المكونات الغذائية والوقود، مقارنة بالعام الماضى.