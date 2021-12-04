الصحة التونسية: تطعيم 28 ألفا و850 شخصا ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم السبت، أن 5 ملايين و212 ألفا و203 أشخاص قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 10 ملايين و657 ألفا و92 جرعة بينها 21 ألفا و650 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و114 ألفا و548 شخصا حتى الآن.