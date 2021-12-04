البرهان: لن أترشح لرئاسة السودان.. ومهمتى تنتهى بانتهاء الفترة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - وقال البرهان فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية: "لدى مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش وهى استكمال الفترة الانتقالية، ولن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب منى ذلك، مهمتى تنتهى بانتهاء الفترة الانتقالية"، مؤكدًا فى الوقت ذاته "أن الشعب السودانى بالكامل يدعم قراراتنا، وبعض النخب ترفضها".

وأضاف أن رفع حالة الطوارئ فى السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع، معتبرًا أن الاتفاق السياسى الأخير مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية فى البلاد، لافتًا إلى أنه لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية.

وأشار البرهان إلى أن الجيش أوضح منذ البداية أنه سيمضى فى الإصلاح، ونريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية، موضحًا أن أبرز ما يعمل عليه حالياً هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، مضيفاً "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية، بل نريد إفساح المجال للجميع".