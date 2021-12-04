صحيفة أمريكية: روسيا تستعد لهجوم ضد أوكرانيا بـ175 ألف مجند

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤول أمريكى كبير، طلب عدم كشف هويته، إن موسكو تستعد لإطلاق "مئة كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية، بقوة تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى".

وأضافت الصحيفة، استنادًا إلى وثيقة عسكرية أمريكية، إن القوات الروسية تقوم بالتموضع فى أربعة مواقع مختلفة بخمسين مجموعة قتالية تكتيكية.

بينما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التعليق على معلومات تتعلق بالاستخبارات، إلا أنها أعربت عن قلقها الشديد بسبب "الأدلة على خطط لروسيا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا"، وذلك ردًا على سؤال وجهته "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، اللفتنانت كولونيل تونى سيميلروث: "نواصل دعم تخفيف التوتر فى المنطقة وإيجاد حل دبلوماسى للصراع فى شرق أوكرانيا".

ويواصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، الضغط على روسيا، حيث أعلن أنه يعد "مبادرات" للدفاع عن أوكرانيا فى حالة حدوث غزو، وذلك فى أعقاب تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.