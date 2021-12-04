المتحور أوميكرون ينتشر في أستراليا

انتشر متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في أستراليا، اليوم السبت، في تطور يمثل اختبارا لخطط إعادة فتح الاقتصاد مع ارتفاع الإصابات في سيدني إلى 13 في حين رصدت ولاية كوينزلاند حالة يشتبه أنها مصابة بالمتحور الجديد.

وتلتزم السلطات الاتحادية بخطة إعادة فتح الاقتصاد على أمل أن يكون المتحور الجديد أقل وطأة من السلالات السابقة، لكن بعض حكومات الولايات والمناطق اتخذت إجراءات لتشديد الرقابة على حدودها المحلية.

وسجلت أستراليا أول إصابة محلية بالسلالة أوميكرون أمس الجمعة في مدرسة في سيدني. وتحقق السلطات لمعرفة مصدر الإصابة، وذكرت أنها تتوقع المزيد من الإصابات.

وتلقى قرابة 88% من الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما التطعيم بالكامل ضد مرض كوفيد-19 حسبما كشفت بيانات الصحة.

وسجلت أستراليا حتى الآن ما يقرب من 215 ألف إصابة في المجمل و2042 وفاة بالمرض.